За две недели крымские предприниматели получили 1,5 миллиарда рублей кредитов под 2%

Займы под 2% годовых становятся все больше востребованными среди предпринимателей Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму продолжают реализовывать госпрограммы по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Из-за введенных ограничений многие предприятия не работали несколько месяцев и понесли значительные убытки. РНКБ банк – один из участников программы, по которой юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) могут получить кредиты под 2% годовых на возобновление деятельности.

С 27 июля по 10 августа РНКБ выдал 1,5 миллиарда рублей кредитов на таких условиях. С ИП и юрлицами было заключено 970 договоров. В конце июля банку выделили дополнительный лимит по этой программе – 2 миллиарда рублей. И за две недели эта сумма была практически исчерпана.

Выдача кредитов в рамках постановления Правительства РФ № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» в РНКБ началась с 1 июня. В среднем банк заключал около 180 кредитных договоров в день.

В банке сообщили, что займы под 2% годовых становятся все больше востребованными среди предпринимателей - на 11 августа РНКБ одобрил больше 3775 заявок на сумму 5,9 миллиарда рублей. Из них подписано больше 2100 договоров на сумму более 4,6 миллиарда рублей.

В финучреждении напомнили, что действуют госпрограммы поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Это, например, программа Минсельхоза России со ставкой 5% годовых, программа Минэкономразвития России со ставкой 8,5% годовых; программа стимулирования кредитования субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» со ставкой 9,6-10,6% годовых.