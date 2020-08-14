Проезд в общественном транспорте Крыма подешевел на 4 рубля при оплате картой «Мир»

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Крымчане могут получить скидку на проезд в общественном транспорте при оплате банковской картой «Мир». Если оплачивать наличными, стоимость одной поездки составит 17 рублей. При оплате картой - 13 рублей.

Акция, запущенная платежной системой «Мир», действует в Республике Крым и Севастополе на городских маршрутах общественного транспорта в течение двух месяцев - в августе и сентябре текущего года. Проект проводится совместно с банками, которые обеспечивают прием бесконтактных банковских карт, при поддержке правительства Крыма и Севастополя.

КАК ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД КАРТОЙ?

Чтобы не создавать очереди на входе в транспорт, можно зайти в середину салона и приложить карту к специальной «зеленой коробочке» - валидатору, установленному на ближайшем поручне. Большой плюс - карту не нужно передавать в руки водителю, чтобы с нее списались средства. Это минимизирует контакты с посторонними людьми и убережет карту от потери.

Если же вы все-таки потеряли ее, можно зайти в мобильное приложение или интернет-банк и заблокировать карту. Количество средств на счете сохранится при выпуске нового платежного средства. Бесконтактную карту можно получить в любом отделении банка мгновенно в день обращения. Удобство использования очевидно - не нужно искать мелочь и ждать, пока выплатят сдачу не только в транспорте, но и в магазине.

СЧИТАЛКА «КП»

Если общественным транспортом в семье пользуются много и часто, то возможность экономить по 4 рубля на каждой поездке станет серьезной помощью в сохранении семейного бюджета.

Каждая четвертая поездка, оплаченная картой «Мир», будет бесплатной в течение двух месяцев. Школьники могут расплачиваться в транспорте детскими бесконтактными картами, и они тоже могут получать скидку при поездках на учебу.

Давайте посчитаем, сколько может сэкономить семья из четырех человек в месяц при условии, что каждый будет дважды в день использовать банковскую карту при оплате проезда в общественном транспорте.

Без акции один член семьи тратил бы за проезд на работу и обратно по обычному тарифу 34 (2х17) рубля, а со скидкой - всего 26 рублей. Таким образом, выгода в день составит 8 рублей. Если в месяце 22 рабочих дня, сумма сэкономленных денег составит 176 рублей (8х22). То есть четыре члена семьи сэкономят в месяц 704 рубля (176х4). Этой сумме в семье с детьми всегда можно найти применение. Учитывайте, что это только примерный расчет, поскольку количество поездок может быть больше, а значит, возрастет и количество сэкономленных денег.

ЭКОНОМИЯ В 10 РАЗ, ЕСЛИ ПЕРЕСЕСТЬ ИЗ АВТО В МАРШРУТКУ

Если нужно сэкономить более значимую сумму, финансовые эксперты рекомендуют пересесть из личного авто в общественный транспорт. Средний расход бензина составляет около 10 литров на 100 километров. Топливо стоит в среднем 50 рублей за литр. Например, среднее расстояние до работы и обратно из отдаленных микрорайонов города в центр около 50 км. Итак, потратится 250 рублей в день (5 литров *50 (руб). Соответственно за месяц езды на автомобиле вы потратите в среднем 5500 рублей.

А теперь внимание: это почти в 10 раз больше, чем при поездках на общественном транспорте во время действия акции «Мир»: 572 рубля против 5500!

Если бы хотя бы половина автовладельцев пересела из авто в маршрутки, на время исчезла бы проблема пробок. Конечно, в использовании авто есть свои преимущества, но и при поездках на общественном транспорте есть свои плюсы.

Автопарк троллейбусов и автобусов МУП «Горавтотранс» и ГУП РК «Крымтроллейбус», а также других крымских автоперевозчиков на муниципальных маршрутах регулярно обновляется. Сейчас общественный транспорт продолжают оснащать современной автоматизированной системой оплаты проезда в рамках проекта «Цифровая среда», как это реализовано в крупнейших городах России. Поэтому передвижение на нем становится комфортнее и выгоднее!