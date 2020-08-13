Из-за коронавируса в детской больнице Симферополя частично закрыли отделение соматики

Все случаи covid-19, выявленные в РДКБ, завозные. Фото: yandex.ru

Из-за ситуации с коронавирусом в Республиканской детской клинической больнице Симферополя отделение соматики работает в ограниченном режиме. После госпитализации двух больных по экстренной помощи у них обнаружили коронавирус.

- Ребенок с мамой поступили к нам в экстренном порядке. Мы не имели права отказать им в помощи. Опасность коронавируса в том, что долго не проявляются симптомы. У наших пациентов симптомов не было. Уже после того, как у матери с ребенком обнаружили коронавирус, мы приняли все необходимые меры. Врачей, контактировавших с больными, отправили в обсерватор. Остальные продолжают работу в средствах защиты, у них взяты анализы. Отделение соматики изолировано, оно функционирует в ограниченном режиме, мы никого туда не госпитализируем, - рассказал КП-Крым глава медучреждения Анатолий Олейник.

Еще один обнаруженный коронавирусный больной в РДКБ - врач приемного отделения. По словам Анатолия Олейника, доктор вышла из отпуска.

- Она отработала две смены, никаких симптомов не было – ни температуры, ни слабости. А на следующее утро врач пожаловалась, что отсутствует обоняние. Конечно, мы сразу же взяли исследование на «ковид», получили положительный результат и направили в Роспотребнадзор, - рассказал о случае инфицирования главврач.

Как только в РДКБ получили подтверждение из Роспотребнадзора, врача сразу же направили домой, а после она была госпитализирована в 7-ю горбольницу Симферополя, которая принимает больных коронавирусом.

- Мы провели все необходимые противоэпидемические мероприятия. Дежурных, которые работали в одной смене с инфицированным медиком, направили в обсерватор, - прояснил ситуацию Анатолий Олейник.

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