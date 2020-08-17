Озвучены причины, по которым Украина могла перекрыть границу с Крымом

Граница с Украиной перекрыта с 9 августа, но некоторым можно ее пересекать Фото: Архив "КП"

Одной из причин, по которой Украина перекрыла границу с Крымом, может быть обрушение туристического потока отдыхающих из соседнего государства. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Напомним, что пункты пропуска на границе Украины с Крымом работают в ограниченном режиме - до 30 августа на полуостров и обратно пускают только определенные категории граждан.

- В том, что причина перекрытия границы связана не с вирусом, становится слишком очевидно. Первое: это нужно было, чтобы обрушить поток отдыхающих из Украины в Крым. Это удалось сделать, так как в панике люди сорвались с мест, и многочасовые очереди были подтверждением этого тезиса, - отмечает Владимир Джаралла.

Второй момент, который мог подтолкнуть Киев к такому решению - контакты украинцев с Крымом «разлагающе действуют на украинскую пропаганду».

- Люди имеют возможность сравнивать, хотя вслух они это не произносят, боясь репрессий. Но очевидно для них сравнение с Россией бьет тяжелейшим ударом по всем украинским «достижениям» с момента госпереворота на Украине, - поясняет политолог.

Еще одна причина, полагает эксперт, это обострение в закулисных схватках спецслужб.

- Тайная война, как известно, никогда не прекращается на Украине, но в определенные моменты она становится острой и вырывается на поверхность. Пока трудно сказать, что послужило причиной, но с российской стороны все отмечают усилившиеся меры контроля. Значит, есть какая-то информация, которая вызвала мобилизацию работы спецслужб. Вероятно, мы являемся свидетелями серьезной схватки тайной войны, о которой мы узнаем спустя некоторое время, - предполагает Джаралла.

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