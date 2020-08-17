Крымский оператор Win mobile открывает «Мобильные офисы»

Фото: Win mobile

На днях в пгт. Октябрьское побывали «Мобильные офисы» крымского оператора Win mobile. Мы побеседовали с представителями компании, чтобы узнать, в чем цель подобных выездов, и чем такие офисы могут быть полезны жителям удаленных районов Крыма.

На рынке пгт. Октябрьское многолюдно даже в будний день - август, самый сезон сбора урожая, да и отпускников здесь сейчас немало. Возле яркой фотозоны с логотипом Win mobile играют дети, а взрослые тем временем слушают специалистов компании, подробно рассказывающих о процедуре MNP - переходе в сеть крымского оператора с сохранением номера.

Оказывается, крымский сотовый оператор связи «К-телеком» (бренд Win mobile) предоставляет крымчанам специальные условия по MNP: бесплатный переход и скидку 50% на абонентскую плату на двух самых популярных тарифах «Хит» и «ПроСто». Заявление на переход можно подать прямо здесь – в «Мобильном офисе». Благо, для этого нужно иметь при себе минимум документов. В июле и в начале августа специалисты компании провели такие же выездные встречи в поселках городского типа Первомайское и Зуя, а также в Джанкое и селе Кольчугино.

Жителям Октябрьского идея с «Мобильными офисами», похоже, пришлась по душе.

- Это очень удобно», - говорит одна из мамочек, чей ребенок в этот момент увлеченно рассматривает что-то в очках виртуальной реальности возле стойки Win mobile. - Мы с мужем уже давно собираемся подать заявку на переход, но никак не выберемся в город. А тут так удачно получилось - и подключились выгодно, и в конкурсе поучаствовали, и подарки от оператора получили.

Оператор предоставляет специальные условия для тех, кто воспользуется услугой MNP

По словам представителей компании, в ближайшее время «Мобильные офисы» будут расширять географию своих выездов. Кроме того, заявку на MNP можно сделать онлайн, заказав доставку SIM-карты на дом с отметкой «Хочу перейти со своим номером» на официальном сайте оператора. Очно подать заявление на переход в Win mobile можно в офисах продаж и обслуживания, в крымских офисах «Мои документы» (их более 200), в отделениях банка РНКБ на территории Республики Крым и Севастополя, в передвижных пунктах кассового обслуживания банка в отдаленных районах Крыма.

Подробнее о процедуре MNP можно прочитать на сайте www.mobile-win.ru.