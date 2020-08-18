Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 августа: 36 заболевших за сутки

Заболевших становится больше Фото: Александр ГЛУЗ

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1076 человек, из них под динамическим наблюдением на дому - 12. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

По данным ведомства, в стационарах находится 805 человек, в обсерваторы изолировано259 человек.

Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 527 человек, выписано с выздоровлением - 1245.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

У 36 человек в Крыму за сутки выявили коронавирус. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 21 человек обратился за медпомощью самостоятельно, девять обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще шесть – при скрининге здорового населения (среди них один человек прибыл из другого субъекта РФ).

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 1820 случаев коронавируса, 83 из них завезены из-за границы, 114 – из субъектов РФ и по контакту с ними. Двое пациентов с коронавирусом в Крыму скончались за сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе на 17 августа, сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

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