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Эксперты «Винного гида России» и Роскачества посетили с аудитом винодельню «Золотая Балка»

«Винный гид России»- ежегодный проект, который включает в себя экспертную оценку продукции из реестра лучших российских вин
Елена КострыкинаЕленаКострыкина
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Золотую Балку назвали одним из лучших винодельческих хозяйств России

Золотую Балку назвали одним из лучших винодельческих хозяйств России

В рамках официального аудита Российской системы качества винодельню «Золотая Балка» посетили автор «Винного гида России» и руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский и вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.

«Винный гид России» - ежегодный проект, который включает в себя экспертную оценку продукции из реестра лучших российских вин с целью познакомить потребителя с качественным отечественным продуктом.

Эксперты Роскачества побывали на виноградниках «Золотой Балки», оценили технические возможности производственного комплекса винодельни и продегустировали 38 образцов вин. В рамках проекта «Винный гид России» по аналогии с ведущими зарубежными практиками Роскачество делает акцент на органолептических показателях качества вин.

Эксперты Роскачества оценили технические возможности винодельни

Эксперты Роскачества оценили технические возможности винодельни

Руководитель экспертной группы Роскачества и президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян резюмировал итоги визита:

- Золотая Балка - одно из лучших винодельческих хозяйств России по уровню организации всех процессов и качеству вина. В этом году мы отметили огромную работу, которую винодельня ведет по закладке современных виноградников, развитию линейки тихих премиальных вин и туристическому направлению. Также в этом году в аудит Роскачества впервые вошла оценка бизнес-процессов, где компания ведет активную и профессиональную работу. Опыт «Золотой Балки» по внедрению систем менеджмента качества может быть полезен в масштабах всего российского виноделия.

Игристые и тихие вина «Золотой Балки» ежегодно попадают в рейтинг «Винного гида России» с высокими баллами оценки. Какие из них будут представлены в этом году, станет известно уже в декабре этого года.

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