Стало известно, жители каких городов РФ приедут в Крым на «бархатный» сезон

Симферополь в лидерах направлений поездок на "бархатный" сезон Фото: Анна КИРИЕНКО

Столица Крыма - Симферополь - вошел в число самых популярных авианаправлений на «бархатный» сезон у россиян. Стоимость билетов на самолет в крымском направлении в сентябре-октябре оказалась ниже прошлогодних на 10-25%.

Маршрут «Москва - Симферополь» остается самым популярным направлением в начале осени, говорят специалисты сервиса поездок и путешествий Туту.ру. В среднем каждый второй билет в Крым покупается с вылетом из столицы России.

Среди железнодорожных поездок поезд «Москва - Симферополь» на втором месте по популярности. Он уступил по количеству проданных билетов поездам между Москвой и Санкт-Петербургом.

Северная столица на втором месте по спросу авиабилетов в Крым, а замыкает тройку Екатеринбург.

Увеличился спрос на поездки в Крым из Тюмени, Перми, Нижнего Новгорода, Уфы, Омска. Причем количество проданных билетов из Перми в Симферополь на сентябрь-октябрь в два раза превысило показатели прошлого года.

Меньше стали летать в Крым из Красноярска и Сургута, но эксперты объясняют падение спроса глубиной продаж - дальние путешествия сейчас планируют по эпидемической обстановке и билеты покупают за одну-две недели до вылета. Их стоимость позволяет не гоняться за скидками: средняя цена на перелет из Москвы в Крым и обратно снизилась на 10% до 9 788 рублей, из Санкт-Петербурга - до 13 611 рублей. Заметно снизились средние чеки по билетам из Нижнего Новгорода и Перми: на 22% и 26% соответственно.

На поезда в Симферополь также больше всего билетов продано с выездом из Москвы. Стоимость - 6177 рублей. На втором месте Санкт-Петербург со средней ценой на поездку в 5844 рублей, на третьем - Ростов-на-Дону с чеком в 2552 рублей.

Также в топ-5 городов, откуда приедет больше всего путешественников на бархатный сезон, входят Воронеж и Рязань с 3883 и 4250 рублей соответственно.

Кроме того, есть спрос со стороны путешественников из Краснодара, Самары, Твери, Пензы и других городов.

Напомним, аэропорт «Симферополь» с открытием курортного сезона наладил авиасообщение Крыма по 60 маршрутам.

Поезда «Таврия» связывают Крымский полуостров с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом, Псковом, Волгоградом, Казанью, Адлером, Краснодаром, Туапсе, Сочи и Ростовом-на-Дону.

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