Состоялось необычное мероприятие для привлечения туристов в Коктебель

Подготовка к запуску бутылки

За период пандемии многие истосковались по мероприятиям, ресторанам и отдыху у моря. В Крыму сняли ограничения, и туристы снова устремились в курортный поселок Коктебель, чтобы насладиться теплым морем, местной кухней и получить красивый загар. Производитель старейшего российского коньяка из Коктебеля решил это отметить запуском бутылки в стратосферу! Директор по маркетингу Коньячного дома «Коктебель» Анна Плиска рассказала, что такой экстравагантной идеей хотели привлечь туристов и напомнить, что курортный поселок - это территория возможностей и природных стихий.

- Взгляните на мир с высоты, на миг забудьте о проблемах и порадуйтесь нашим красотам. В Коктебеле, например, объединились три уникальные стихии. Воздух - идеальные условия для дельтапланеризма и воздухоплавания, вода - это наше море, и земля - горы, в том числе скалы древнего вулкана Карадаг, сформировавшие ландшафт и микроклимат региона. Коктебель может сделать людей счастливыми, - пояснила Анна Плиска.

Необычная акция прошла накануне. Бутылку-путешественницу расположили на платформе, прикрепленной к гелиевому шару. По мере того как «космонавтка» набирала высоту, гелиевый шар расширялся под воздействием давления, а затем раздулся настолько, что лопнул. После этого платформа начала возвращаться на землю с помощью парашюта.

Такие виды засняла видеокамера после поднятия бутылки в стратосферу

В Коктебель этим летом устремилось большое количество отдыхающих, город-курорт становится все популярнее среди туристов. В том числе, и благодаря акциям, которые там проводятся.

СПРАВКА «КП»

История промышленного виноделия в Коктебеле началась в 1879 году. Тогда ученый Эдуард Юнге выкупил у местного землевладельца Бахтыша Мурзы Ширинского 973 десятины земли около потухшего вулкана, здесь и был основан поселок Коктебель. На склонах Юнге заложил виноградные плантации. Его сын Александр продолжил дело и постиг секреты создания алкогольных напитков за границей - в Италии, Испании, Германии и Франции. Хороший климат и богатые минералами вулканические почвы стали помощниками в развитии виноградарства и садоводства в Отузской долине. Точкой отсчета в истории коньячного производства считается 1959 год, когда начали строить завод.