«Она становится проектом Запада»: Эксперт прокомментировал заявление Тихановской по Крыму

Тихановская сейчас находится за пределами Белоруссии. Фото: страница Светланы Тихановской на Facebook

Заявление соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской о том, что Крым стал российской территорией в «результате кровопролитной войны», может стать началом формирования антироссийского вектора в белорусской внешней политике. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Напомним: Тихановская заявляла, что не считает присоединение полуострова выбором крымчан. Политик отметила, что юридически Крым принадлежит Украине, но де-факто он российский.

Политолог Ганжара подчеркнул, что позиция официального Минска по отношению к статусу Крыма была недружественной еще с 2014 года.

- Несмотря на ту поддержку, которую Белоруссия получала со стороны РФ, официального признания Крыма мы так и не получили. Мы знаем, что и Александр Лукашенко делал очень противоречивые заявления. Он говорил, что Крым Украина не вернет, и полуостров принадлежит России. Но даже в последнем интервью господину Гордону делал ряд недвусмысленных заявлений, что лично он за Крым бы воевал, - отмечает политолог.

По мнению Ганжары, Светлана Тихановская постепенно превращается в проект, которым занимаются внешние силы.

- Как только соперница Лукашенко выехала за пределы Белоруссии, она попала в поле внешних сил, заинтересованных в раскачке внутренней ситуации в этой стране, смене вектора белорусского государства. Позиция Тихановской по Крыму относительно его непризнания частью РФ отражает направление, которое идет от стран Запада. Это говорит о том, что этот вектор будет все больше формироваться как антироссийский, - заключил политолог.

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