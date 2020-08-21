Живописные развалины под охраной: Что случилось с засекреченной оранжереей под Партенитом

Так выглядит оранжерея внутри на редких фото тех, кому удалось попасть внутрь. Фото: Олег Стонко

Центральный вход, суровый охранник с лицом, которое не выражает ничего, кроме запретов. Спрашиваем, можно ли попасть на территорию санатория «Крым» и сделать несколько снимков оранжереи. Ответ категоричный: «Нет». И пояснение: «Коронавирус еще в Крыму, вас никто сюда ни за что не пустит».

ЧЕРЕЗ КУСТЫ К РАЗВАЛИНАМ

Но «врагу не сдается наш гордый «Варяг», и мы решаем предпринять еще одну попытку. Судя по фото, заброшенная оранжерея выглядит прекрасно, хочется посмотреть на нее своими глазами, сделать несколько снимков. Хотя за такое любопытство можно попасть в полицейский участок – без пропуска на территории военного санатория находиться запрещено.

Открываем Яндекс.Карты, находим дорогу с другой стороны – можно подъехать максимально близко к оранжерее. С трассы поворачиваем, координаты 44.572562, 34.311021. На эту дорогу нужно повернуть, чтобы потом по серпантину спуститься к другому входу в военный санаторий «Крым» - координаты 44.568690, 34.335989. Предупреждаем сразу – дорога хоть и асфальтированная, но с сюрпризами. Во-первых, может быть закрыт шлагбаум почти сразу после поворота с трассы. Во-вторых, кое-где нет крышек от люков. Нырнуть колесом в дыру в асфальте – дело секундное, только выбираться придётся долго. Так что ехать нужно осторожно, внимательно смотреть под колеса.

Но и у второго входа добропорядочных туристов ждет разочарование. Вход закрыт от слова «совсем». Вы не сможете попасть в оранжерею, это аварийный объект, туда никого не пускают. Примерно такой текст вам озвучит другой охранник.

- У нас тут любопытных хватает, пытаются пролезть вовсю. Но охрана патрулирует территорию, если находим нарушителей, отправляем их за пределы санатория. Оранжерея находится не в лучшем состоянии, передвигаться по ней опасно, поэтому мы за этим следим, - поясняет мужчина в форме, представившийся охранником ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России.

Вскоре оказывается, что есть еще один путь – по тропе через кусты и подкоп в заборе. Если подняться чуть выше от КПП, можно увидеть тропинку вниз по склону. Спускаетесь по ней вдоль забора до подкопа. Кажется, будто его сделал пес, но нет сомнений – это любопытные люди. Если не боитесь испачкаться, пробираетесь через подкоп и оказываетесь на территории санатория. Дальше решать вам – рисковать и передвигаться без разрешения по военному санаторию или вернуться назад. Мы не стали забираться в саму оранжерею по простой причине – услышали рядом лай собак и человеческие голоса. Перспектива провести день в полицейском участке не понравилась. Но вдруг это то, о чем вы мечтали?

Очертания оранжереи можно разглядеть, если пробраться через подкоп в заборе. Но дальше – открытая просматриваемая площадка. Тут можно быть легко пойманным охраной. Фото: Лидия Коробкова

«Я В БАССЕЙН УПАЛА МАЛЕНЬКАЯ»

Военный санаторий «Крым», на территории которого расположена необычная оранжерея, был построен в 1972-1974 годах.

- Комплекс разместился на восточном склоне горы Аю-Даг в живописной долине. Его 14-этажные корпуса поставлены на двух террасах (перепад высот до 40 метров), соединенных лестницами и шахтным подъемником. На нижней расположены два спальных корпуса, лечебный корпус, столовая, клуб, летний кинотеатр, плавательный бассейн, спортивная зона; на верхней - два спальных корпуса, столовая и оранжерея-зимний сад. Все сооружения санатория связаны между собой 800-метровой прогулочной эспланадой, - так описывают это место в журнале «Архитектура СССР» за февраль 1982 года.

Тогда по оранжерее можно было свободно гулять и любоваться ее красотой. Александр Белошпалов из Тулы хорошо помнит, как отдыхал в санатории в 80-е.

- Я приехал с женой и дочерью, мы хотели отдохнуть и побывать в «Артеке», время пролетело незаметно. Тогда мы гуляли и в Партените, его жители, по сути, обслуживали большой санаторий. До сих пор там можно посмотреть на интересные здания и учреждения, архитектура достойная. Еще знаю, что в 1998 году на базе двух центральных военных санаториев здесь создана большая современная здравница «Крым» на 1500 мест, - рассказывает мужчина.

Большую часть санатория занимает по сей день огромный парк. Его заложили в XIX веке для дворян Раевских, любивших отдыхать в этих краях. В советское время к развитию парка приложили руку ученые Никитского ботанического сада.

Внешне оранжерея похожа на корабль инопланетян. Когда-то она была целой и невредимой, по ней свободно гуляли отдыхающие. Фото: группа «Архитектура» Вконтакте.

Среди зданий санатория и расположена оранжерея, которую называют также «Зимний сад». Вход в нее закрыт, что и понятно – выглядит они удручающе. Кстати, часть растений внутри до сих пор сохранилась, судя по тому что пишут смельчаки в соцсетях. Однако кустарники разрослись, веерные пальмы погибли, осталась только одна. Но живописная зелень на фоне руин из года в год привлекает любителей заброшенных объектов. При Украине в эту часть санатория не вкладывали ни копейки, за состоянием оранжереи никто не следил. Неудивительно, что она пришла в упадок.

- Я была очень маленькая, мне было года 3-4. Это начало 90-х, тогда родителям дали путевки в санаторий в феврале. Когда мы там гуляли, то зашли в оранжерею. В ней был небольшой бассейн, мне в нем очень понравились рыбки, я ходила по бортику по кругу, поскользнулась и бултыхнулась в воду. Папа нес меня обратно, замотанную в своей куртке. Сейчас очень грустно смотреть на то, что произошло с оранжереей. Хочется верить, что ее восстановят, - поделилась воспоминаниями Анна Леденева из Самары.

Как нам пояснил один из сотрудников санатория, представители СМИ могут попасть сюда, только пройдя все этапы согласования с главным военно-медицинским управлением Минобороны России. Будущее оранжерее пока неизвестно. К слову, ее строили, когда было разрешено возведение зданий, выдерживающих 7-балльное землетрясение. Теперь строение должно устоять по новым нормам при 9 баллах. Так что будут его ремонтировать или нет – вопрос открытый. На данный момент оранжерея недоступна.

КСТАТИ

Если вы тоже попытаетесь попасть в оранжерею военного санатория, но потерпите фиаско, обратите внимание на приятный бонус. Подымаясь от входа в санаторий по дороге с открытыми люками посматривайте направо. Вы увидите заброшенный пруд с лилиями. Он невероятно красив. Можно сделать несколько чудесных снимков и просто отдохнуть.

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