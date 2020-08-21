В Крыму расширены условия ипотечного кредитования

Клиенты РНКБ Банка могут оформить кредит на покупку недвижимости в готовом или строящемся доме по ставке от 6,8% годовых Фото: Архив "КП"

Ипотечные кредиты на приобретения жилья становятся популярнее у крымчан. Ведь это выгоднее, чем ежемесячно отдавать деньги за аренду. Местные банки постоянно совершенствуют условия ипотечных программ, что делает покупку жилья доступнее.

Так, клиенты РНКБ Банка могут оформить кредит на покупку недвижимости в готовом или строящемся доме по ставке от 6,8% годовых.

Клиентам, которые относятся к льготной категории, банк предоставляет дисконт в размере 0,5%. Та же скидка ждет тех клиентов, которые выйдут на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительного решения по кредиту. Дисконт в 1,2% предоставляется при первоначальном взносе в размере не меньше 50% стоимости жилья и сумме кредита от 5 миллионов рублей. Все дисконты могут суммироваться, подчеркнули в банке.

Также в банке действует Программ лояльности, по которой клиенты могут получить дополнительную скидку к ставке в размере до 0,6% (если выполнять условия программы).

Новые ипотечные ставки, которые предлагает клиентам РНКБ Банк, будут распространяться на вновь создаваемые заявки и на кредиты, которые уже согласованы, но пока не выданы на руки. На сайте банка можно ознакомиться с условиями ипотечных программ детальнее.

Отмечается, что ипотеку можно получить на срок до 25 лет. Размер кредита – от 600 тысяч, а первоначальный взнос – от 10%.

Также клиенты банка могут воспользоваться государственными льготными программами – «Семейная ипотека» (6% годовых) и «Господдержка2020» (6,5%). 32% от общего количества поданных заявок – ипотечные кредиты по программе «Господдержка2020». Чтобы получить кредит, нужно подать заявку в банк. Сделать это можно дистанционно на сайте финучреждения или через мобильное приложение.

- РНКБ вновь снизил процентные ставки по ипотечным программам на приобретение строящегося и готового жилья, а также по программам рефинансирования ипотечных кредитов. Это дает возможность большему количеству клиентов воспользоваться ипотечными программами банка и улучшить свои жилищные условия. По объемам выдач ипотечных кредитов РНКБ стабильно входит в ТОП-20 ипотечных банков РФ, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Банка Николай Билан. - Ипотечный портфель банка достиг отметки в 22,5 млрд рублей и в среднесрочной перспективе, при существующей динамике, ипотечный портфель превысит 30 млрд. рублей.