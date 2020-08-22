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Фоторепортаж: Как прошел первый день Международного фестиваля Koktebel Jazz Party

У гостей ежегодного мероприятия впереди еще 2 дня, чтобы наслаждения любимой музыкой
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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В Коктебеле 21 августа прошла церемония открытия международного фестиваля Koktebel Jazz Party.

В Коктебеле 21 августа прошла церемония открытия международного фестиваля Koktebel Jazz Party.

Фото: Михаил ПАТЛИС

В поселке Коктебель, что под Феодосией, в пятницу 21 августа прошла торжественная церемония открытия XVIII Международного фестиваля Koktebel Jazz Party.

- Koktebel Jazz Party - это фишка Крыма, фишка Коктебеля и по праву может называться одним из самых крупных международных мероприятий на территории республики. Уверен, что в ближайшие дни гости фестиваля получат множество прекрасных эмоций и смогут насладиться любимой музыкой, - подчеркнул глава РК Сергей Аксенов.

«Комсомолка» публикует подборку самых ярких моментов церемонии открытия фестиваля.

С 21 по 23 августа на сцене выступят Лариса Долина, Игорь Скляр, группа «Моральный кодекс».

С 21 по 23 августа на сцене выступят Лариса Долина, Игорь Скляр, группа «Моральный кодекс».

Фото: Виталий ПАРУБОВ

На открытии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов и заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев.

На открытии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов и заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Фестиваль с момента запуска обрел огромную популярность как среди россиян, так и среди иностранцев.

Фестиваль с момента запуска обрел огромную популярность как среди россиян, так и среди иностранцев.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Организаторы составили очень насыщенную программу на три дня фестиваля.

Организаторы составили очень насыщенную программу на три дня фестиваля.

Фото: Михаил ПАТЛИС

В этом году из-за ситуации с коронавирусом количество зрительских мест сокращено с тысячи до 600.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом количество зрительских мест сокращено с тысячи до 600.

Фото: Михаил ПАТЛИС

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