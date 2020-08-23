Заведено уголовное дело по статье «убийство»: В Крыму пропала 16-летняя школьница из Башкирии

Мария Падалко. Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Три дня нет вестей от несовершеннолетней Маши Падалко, которая приехала на отдых в Крым из Башкортостана. Ее близкие не знают, где она, с кем и что с ней происходит.

- Установлено, что днем 21 августа текущего года девушка ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой, и в настоящее время ее местонахождение не известно, - сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Крымские следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней школьницы из Республики Башкортостан по ч.1 ст. 105 УК РФ - убийство, есть умышленное причинение смерти человеку - лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

- В рамках возбужденного уголовного дела у следствия имеются широкие полномочия для установления обстоятельств исчезновения Марии и места ее нахождения, - отметили в ведомстве.

Приметы пропавшей Марии Владимировны Падалко ( 8 января 2004 года рождения:

рост 165, среднего телосложения, глаза серые, на левой коленке - шрам. Была одета в черную майку, короткие шорты в цветочек, шлепанцы, при себе имела рюкзак. Может находиться в Севастополе (Балаклава).

Следователи всех, у кого есть информация об местонахождении Маши, просят позвонить по телефонам: 8-978-909-11-11; 123; (3652) 500-751

Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

К поиску пропавшей подключился поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым. В настоящее время около 50 волонтеров вместе с силовиками и МЧС прочесывают окрестности города Саки. Задействовали в поисках Маши и беспилотники. Дроны отслеживают ситуацию с высоты птичьего полета.