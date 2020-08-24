Крымчане стали чаще откладывать деньги с зарплаты

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В текущем году крымчане стали чаще хранить сбережения в банках и открывать депозиты. По данным крымского банка РНКБ, с начала текущего года объем сбережений клиентов по вкладу «НаКопи» увеличился на 44%.

В банке сообщили, накопления физлиц выросли с 1,8 миллиарда до 2,6 миллиарда рублей. Вкладом «НаКопи» пользуются больше 100 тысяч клиентов.

В чем отличие вклада «НаКопи» от остальных программ? Он подойдет тем, кто хочет отложить средства и сформировать «подушку безопасности», а не положить средства, чтобы защитить их от инфляции и получать пассивный доход.

Так, клиенты банка могут установить автоматическое пополнение с карты как по фиксированной сумме, так и по проценту поступления. Вклад бессрочный, а воспользоваться сбережениями можно в любой удобный момент. Доступно частичное снятие средств.

Эксперты отмечают, что правильная стратегия – ежемесячно откладывать 10% от дохода в момент его получения. Первая цель – сформировать сумму в размере трехмесячных доходов. Это поможет пережить определенные жизненные потрясения и воспользоваться средствами при потере работы и других непредвиденных обстоятельствах.

Оформить вклад «НаКопи» можно дистанционно. Для этого нужна действующая карта РНКБ. Затем необходимо зайти в мобильное приложение, интернет-банк или в любое отделение банка и открыть его. Больше об условиях вклада можно прочитать на сайте РНКБ.

В банке напомнили, что копить деньги могут и дети, у которых есть бесконтактные карты РНКБ. Родители в рамках вклада «Копилка» открывают ему эту возможность. Чтобы маленькому клиенту было интересно, в мобильном приложении можно определить и поставить цель накопления. По данным банка, на сегодняшний день действует больше 800 детских вкладов на сумму около 7 миллионов рублей.

- Резкий рост сбережений на «НаКопи» наглядно демонстрирует, что в период пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней экономических последствий, клиенты РНКБ стали более тщательно заботиться о своей финансовой безопасности, – отмечает заместитель Председателя Правления РНКБ Банка Николай Билан. – РНКБ входит в топ-30 банков страны по вкладам и счетам физических лиц. На сегодняшний день объем средств физических лиц на счетах банка превышает 100 миллиардов рублей.