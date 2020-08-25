Деньги против здоровья детей: Как малышей Симферополя кормят фальсификатом

Муниципальные власти отдали контракт на 28,1 млн рублей рублей севастопольской фирме «Севпродукт и К».
Серые госзакупки
Уже давно не секрет, что государственные и муниципальные закупки часто проходят непрозрачно: или цена на товар необоснованно завышена, или же условия закупки «заточены» под одну компанию, которая, несмотря ни на что, должна выиграть конкурс. Нередко такое случается и в Крыму, и за подобными случаями пристально следят и общественные организации, и правоохранительные органы.
Но иногда недобросовестные подрядчики после сомнительной победы на конкурсе покушаются не только на бюджетные деньги, но и на святое для каждого - здоровье детей. Немыслимо, но дошколят в детсадах Симферополя кормят фальсификатом... Впрочем, обо всем по порядку.
«Сверхположительный» кормилец для дошколят
Еще в марте текущего года МКУ «Департамент развития экономического потенциала территории муниципального заказа администрации Симферополя» провело конкурсы для детских садов крымской столицы. Муниципальные власти хотели закупить для дошкольных учреждений молоко и молочные продукты на сумму 28,1 млн рублей.
Заказчик при выборе поставщика продукции для детей в первую очередь обращал внимание на репутацию фирмы - количество положительных отзывов, - что и было прописано в условиях конкурса. Кроме того, учитывались награды компании-поставщика и, собственно, цена самой поставляемой продукции.
Контракт на поставку молочной продукции в детсады Симферополя в итоге достался ООО «Севпродукт и К», зарегистрированному в Севастополе. И с первого взгляда фирма действительно казалась безоговорочным фаворитом: она предоставила 2149 положительных отзывов от своих прошлых партнеров. Но в дальнейшем все оказалось далеко не так однозначно.
Идентичные отзывы с одного адреса...
Условия самого конкурса и его победителя - ООО «Севпродукт и К» - решили проверить в Общественной палате РК и Региональном отделении Движения «Объединение потребителей России», ведь речь идет прежде всего о питании для детей.
И всплыли весьма интересные факты.
- Из 2149 положительных отзывов у победителя лишь 28 отзывов выданы по контрактам, которые были отражены в Единой информационной системе в сфере закупок, - говорит председатель Регионального отделения Движения «Объединение потребителей России» в Крыму, руководитель профильной рабочей группы Общественной палаты РК Олег Егоров. - Остальные 2121 отзыв получен от 7 частных фирм. Мы проанализировали эти отзывы и обомлели: большинство из них ООО «Севпродукт и К» единообразно оформлены с практически идентичным текстом. И более того, адрес электронной почты трех благодарных фирм идентичен адресу ООО «Севпродукт и К». Это все далеко не случайность.
Кроме того, одна из частных фирм, сотрудничавшая с победителем конкурса, предоставила 427 (!) положительных отзывов по выполненным контрактам в адрес ООО «Севпродукт и К» за календарный год, это больше одного успешного контракта в день. Даже логически такое просто-напросто невозможно. Да плюс ко всему одна из фирм - партнеров ООО «Севпродукт и К» находится в реестре недобросовестных поставщиков за отгрузку в детские сады фальсификата... Стоит ли верить таким «отзывам», вопрос, кажется, риторический.
И это не считая других нарушений условий конкурса со стороны «Севпродукт и К», как то: отсутствие информации о возможной неустойке после закрытия контрактов с партнерами. А этот пункт был прописан самим заказчиком в условиях конкурса.
- Действия комиссии Уполномоченного органа (МКУ Департамент развития экономического потенциала территории муниципального заказа администрации Симферополя. - Ред. ) заключались в формальном пересчете и намерении принять все предоставленные ООО «Севпродукт и К» отзывы, в том числе не соответствующие требованиям конкурсной документации, установленным самим же заказчиком, - говорится в заключении РО «Объединение потребителей России».
Другими словами, заказчик, вероятнее всего, просто смотрел сквозь пальцы на нарушения победителя конкурса.
Кроме того, если бы конкурс выиграло не ООО «Севпродукт и К», а следующий за ним по предлагаемой цене подрядчик, то бюджет сэкономил бы больше 4 млн рублей.
- Очевидно, что причины не в пробелах в законодательстве, а в недобросовестном и неэтичном поведении отдельных участников контрактной системы, - подчеркнул Олег Егоров.
Сыр-фальсификат
Детей кормят фальсифицированным сыром!
Пожалуй, самый вопиющий факт недобросовестности ООО «Севпродукт и К» - поставка фальсифицированного сыра дошколятам Симферополя. Вместо настоящего сыра, но по цене натурального продукта - 478,33 рубля за килограмм - детей кормят продуктом с растительными жирами!
- Мы разослали предупреждения всем 27 детским садам, куда поставляет продукцию ООО «Севпродукт и К». Отреагировал только один детский сад и инициировал проверку. По результатам лабораторных исследований сыр «Стародубский» из Брянской области был признан фальсификатом. Общественная палата Крыма отравила официальное письмо в прокуратуру и ФАС Крыма. Ну а пока что инициировавший проверку детский сад начал процедуру одностороннего расторжения контракта с недобросовестным поставщиком, - заключил Олег Егоров.
Будем надеяться, что контрольно-надзорные органы в самые короткие сроки разберутся в этой ситуации, ведь здоровье детей - высшая ценность, пренебрегать которой преступно и с моральной точки зрения, и по букве закона.