В крымской торговой сети исключили рост цен на воду и ее дефицит

Фото: ТЦ "Яблоко"

Поставки воды в магазины торговой сети «Яблоко» останутся стабильными. Руководство сети исключает возникновение дефицита, как и возможное повышение цен на воду.

- Никакого дефицита питьевой воды в наших супермаркетах нет и не предвидится. Поставки бутилированной воды в сеть наших магазинов остаются стабильными, и предпосылок для роста цен на нее нет, - рассказала коммерческий директор торговой сети «Яблоко» Татьяна Пикалова.

По ее словам, ассортимент расфасовки этого товара будет расширяться. В сети магазинов уже появились первые партии воды в бутылях по 12 и 19 литров. Покупать их выгоднее, чем воду в бутылях меньшего объема, потому что платить придется в итоге меньше.

Татьяна Пикалова также напомнила, что в «Яблоке» расширен ассортимент антибактериальных медицинских средств различных объемов. Можно купить как антисептики для рук, так и средства для обработки полов и других поверхностей. Кроме того, в сети продают достаточное количество трехслойных медицинских масок. Их можно купить по 5 рублей за штуку.

Ранее эксперты спрогнозировали, что после введения графиков подачи воды в Симферополе может начаться рост цен на бутилированную воду из-за повышенного спроса жителей крымской столицы.

Напомним, что с 24 августа начались отключения воды в Симферополе, однако они пока коснулись не всех микрорайонов города. С 7 сентября наступит третий этап ограничений подачи воды, когда ее будут включать по несколько часов утром и вечером.