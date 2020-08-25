Пять наивных вопросов о личном кабинете в банке: зачем он нужен, и какие задачи решает

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Все больше банковских операций можно совершить, не посещая финансовое учреждение. Банки постепенно расширяют функционал мобильного приложения и интернет-банка. Оплатить счета за коммуналку, перевести деньги другу, закрыть кредит или положить деньги на депозит – все это и не только можно сделать в режиме онлайн. «Комсомолка» разобралась, для чего еще нужен личный кабинет, и как его можно завести.

НУЖНО ЛИ ПРИХОДИТЬ В БАНК, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ?

Большинство банков уже модернизировало обслуживание клиентов, и в походе в офис для открытия личного кабинета нет смысла. Достаточно зайти на сайт банка или скачать мобильное приложение, а затем следовать инструкциям.

КАКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ОНЛАЙН?

Количество операций, которые можно совершить в интернет-банке или в мобильном приложении, постоянно растет. Доступна оплата коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, штрафы ГИБДД и даже плата за обучение в институте. Кроме того, можно запросить средства у друга через приложение, если вдруг у вас закончились деньги. Также удобно контролировать расходы ребенка, если у него тоже есть банковская карта. Запрос на кредит и открытие депозита – еще одна функция, доступная через интернет.

МОШЕННИКИ НЕ СПИШУТ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ ТЕРЯЕТСЯ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕННЫМ МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ?

Если вы потеряете телефон или устройство, на котором установлено приложение, можно заблокировать сим-карту или интернет-банк. Но есть и другой вариант – можно установить пятизначный код, который будет запрашиваться при входе в приложение. Если он будет не самым простым (пять нулей или единиц), то мошенник, завладевший устройством, не сможет подобрать комбинацию цифр. После трех неверных попыток личный кабинет блокируется автоматически.

КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА?

Все пароли и коды для подтверждения входа в личный кабинет эксперты советуют запоминать. Если записать их на бумаге, велика вероятность, что вы потеряете ее. Пароли, которые приходят от банка в смс, нельзя никому сообщать, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. На компьютере и телефоне нужно установить и регулярно обновлять антивирусные программы. Адрес Интернет-банка обязательно должен начинаться с «https://».

ОСНОВНОЙ ПЛЮС ЛИЧНОГО КАБИНЕТА - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ?

Безусловно, отсутствие надобности ходить в банк экономит много времени. Но еще один плюс кроется в другом – интернет-банк работает не с 6 до 9 вечера, а постоянно и в любой точке, где есть интернет. Операции можно проводить, находясь в метро, в автобусе, на встрече. Считать расходы тоже проще в электронном виде, чем собирать чеки за покупки по всему дому.