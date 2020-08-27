Win mobile расширяется: «Мобильные офиcы» выезжают на обслуживание в отдаленные районы Крыма

Уже сейчас приобрести sim-карту с удобным тарифным планом или перейти в Win mobile с сохранением своего прежнего номера (MNP) можно в более чем 730 точках на территории полуострова.

Этим летом крымский оператор мобильной связи Win mobile запустил проект «Мобильный офис». Благодаря этому новому сервису жители удаленных районов Крыма могут получить консультацию о тарифах и услугах, предоставляемых Win mobile, узнать подробнее о процедуре MNP и совершить переход со своим номером к крымскому оператору, не выезжая за пределы своих городов и поселков.

«Мобильные офиcы» компании уже побывали в поселках городского типа Первомайское, Зуя и Октябрьское, а также в городе Джанкое и селе Кольчугино, в Армянске, Белогорске и пгт. Нижнегорский. В планах на август - посетить Красноперекопск, Старый Крым, пгт. Гвардейское, Кировское, Советский и Раздольное.

Крымский оператор продолжает системную работу над расширением каналов продаж. Уже сейчас приобрести sim-карту с удобным тарифным планом или перейти в Win mobile с сохранением своего прежнего номера (MNP) можно в более чем 730 точках на территории полуострова: в офисах продаж и обслуживания, дилерских салонах, в крымских офисах «Мои документы» и в отделениях банка РНКБ на территории Крыма и Севастополя, а также в передвижных пунктах кассового обслуживания банка в отдаленных районах Крыма.

До конца года новые салоны Win mobile появятся в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Судаке, Алуште, Бахчисарае и других населенных пунктах республики. Кроме того, приобрести sim-карту или подать заявку на переход можно дистанционно, заказав бесплатную доставку на дом на официальном сайте оператора - https://www.mobile-win.ru/services/sim_karta_na_dom.

С момента запуска проекта «Доставка sim на дом» обладателями сим-карт Win mobile стали порядка 10 000 человек.

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