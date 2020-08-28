Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 августа: в республике побили новый антирекорд по количеству заболевших

Новый антирекорд по коронавирусу в Крыму побит Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1104 человека, из них под динамическим наблюдением на дому - 12 человек, в стационарах 900 человек, а изолировали в обсерваторы 192. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

На Украине решили открыть государственную границу с Крымом 29 августа, сообщили в пресс-службе так называемого представительства президента Украины в АРК. Начиная с 00:00, 29 августа года (суббота) прекращается действие Постановления № 26 979 «О временном прекращении контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и м. Севастополь и за рубежом, направленные на предотвращение распространения острого респираторного заболевания COVID-19 на Украине, вызванного SARS-Cov-2».

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Коронавирус в Крыму за сутки обнаружили у 84 человек в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 20 из них выявили при обращении за медпомощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 прибыл из другого субъекта РФ), еще один случай завезли из Узбекистана.

С начала пандемии в Крыму зарегистрирован 2 271 случай коронавируса, 89 из них завезли из-за границы, 122 случая – из субъектов РФ и по контакту с ними, 1 722 случая выявили при обращении за медпомощью и по контакту с лицами, зараженными коронавирусом, 388 зараженных обнаружили при скрининге здорового населения.

Выздоровели за весь период 1580 человек, 23 из них – за последние сутки. Умерли с начала пандемии 28 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 27 августа зарегистрированы два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у местной и приезжей женщин. После выздоровления выписаны ещё четыре человека, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

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