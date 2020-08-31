Александр Зыль: Закон о цифровых финансовых активах приравнял криптовалюты к долларам и евро

Закон позволит крупным банкам, создавать сервисы, связанные с криптовалютами. Фото: REUTERS

Основатель и руководитель сайта cryptonisation.ru Александр Зыль разъяснил, как повлияет на финансовые организации и простых россиян закон «О цифровых финансовых активах».

По словам специалиста, закон запретил использовать различные криптовалюты в качестве платежного средства. Но это и хорошо. Почему? На территории Российской Федерации единственным законным платежным средством является рубль. И сейчас, если у нас есть доллары или евро, мы идем в обменник, меняем их на рубли, которыми потом рассчитываемся за товары и услуги. Выходит, что закон «О ЦФА» приравнял криптовалюты и другие инструменты, созданные на блокчейн, к иностранным валютам.

Финансовые организации по работе с криптовалютами вышли из тени

Так, в рамках цифровых песочниц, созданных при ЦБ РФ, можно создавать различные финансовые организации - в том числе по обмену, токенизации и так далее, отмечает Александр Зыль. Благодаря закону станет возможно предоставлять услуги с криптовалютами, которые будут находиться в правовом поле.

- Это позволит крупным финансовым компаниям, таким как Сбербанк, ВТБ, Альфа и другим, создавать сервисы, связанные с криптовалютами. И автоматически приведет к тому, что криптовалюты перейдут на совершенно иной уровень. Ожидаю, что в ближайшее 6-12 месяцев мы увидим, например, BTC или ETH в инвестиционных инструментах от крупных игроков финансового рынка. Станет возможно купить их «в белую, - отметил специалист.

Создан новый внебиржевой рынок

Уже сейчас есть ряд компаний, которые могут токенизировать свои товары и услуги и при помощи специальных платформ продавать их без участия посредников. По сути, образуется новый внебиржевой рынок. Покупая токен, компании будут получать некий ресурс, который можно будет использовать в инвестиционной или хозяйственной деятельности, поясняет Александр Зыль.

- Как итог, закон «О цифровых финансовых активах» приведет к тому, что технология блокчейн найдет более широкое применение в реальном секторе экономики. Сама экономика от этого станет более технологичной, эффективной и конкурентоспособной. А это, в конечном счете, положительно отразится на росте реального сектора, - продолжает руководитель сайта cryptonisation.ru.

Еще важно учитывать тот факт, что никому не хочется быть первопроходцем. Это достаточно болезненный и затратный путь. Компании, которые первыми начнут широко внедрять ЦФА, потратят много времени и ресурсов. Но после того, как крупные финансовые институты внедрят блокчейн технологии, последующие внедрения пойдут значительно быстрее и с меньшими затратами. Это тот самый случай, когда овчинка стоит выделки, заключил эксперт.

* На правах рекламы