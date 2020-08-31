Инфекционист: Рост заболевших кишечными инфекциями летом - обычное дело для курортных городов Крымского полуострова

Подхватить кишечную инфекцию в первую очередь можно во время купания, наглотавшись морской воды. Фото: Анна САДОВНИКОВА

СЕЗОННЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ

К сожалению, летний отдых в прибрежных городах нередко сопровождается весьма неприятными факторами – кишечной и ротавирусной инфекцией. Эти заболевания ежегодно не щадят ни туристов, ни жителей Крымского полуострова.

В этом году курортный сезон из-за коронавируса начался позже - и пик заболеваемости кишечными инфекциями прогнозируемо пришелся на август. Не обошли стороной ротавирусы и Севастополь. В августе и врачи, и многочисленные туристы города-героя отмечали характерный для лета рост заболеваемости кишечными инфекциями, а больницы стали заполняться пациентами.

Но в этом году среди севастопольских туристов прошел слух: мол, многие отдыхающие попали в больницу после отравления в ресторанах города. Причем особую опасность для здоровья молва приписывает общепитам в районе Парка Победы – почем так, непонятно.

Чтобы развеять все домысли и успокоить туристов, мы решили разобраться, что же такое кишечные инфекции, откуда они берутся, и как обезопасить от них себя и своих родных на отдыхе.

ДЕТИ БОЛЕЮТ ЧАЩЕ ВЗРОСЛЫХ

Острые кишечные инфекции – это целая группа различных заболеваний, которые сопровождаются нарушением работы желудочно-кишечного тракта, интоксикацией, диарей, рвотой, повышением температуры и другими неприятными симптомами. Наиболее распространенные кишечные заболевания летом – это ротавирусная, норовирусная, аденовирусная инфекция, а также дизентерия.

Возбудителями этих заболеваний становятся различные бактерии, вирусы и патогены, нарушающие работу кишечника. Основной механизм передачи кишечных инфекций – оральный, когда возбудители попадают в рот вместе с водой или пищей.

- Туристы толпами приезжают на полуостров, купаются в море с открытым ртом, едят немытые фрукты и овощи, а потом их пачками отправляют в «инфекционку». Это стандартная ситуация во всех курортных городах в летний период, включая Севастополь, - рассказала КП-Крым главный внештатный инфекциониста Минздрава Крыма Людмила Прокудина.

Дети намного чаще болеют кишечными инфекциями, чем взрослые. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Август и первая половина сентября - самый уязвимый период для того, чтобы подхватить подобную болезнь, ведь море уже теплое – а эта идеальная среда для размножения бактерий.

При этом дети до 16 лет намного чаще взрослых болеют кишечными инфекциями, продолжает инфекционист. Все дело в том, что дети и подростки проглатывают больше морской воды при купании, а также не брезгуют немытыми овощами и фруктами.

Власти Севастополя еще с конца июля начали готовится к ежегодной вспышке кишечных инфекций.

Так, еще с начала августа Инкерманская инфекционная больница переполнена пациентами с острой кишечной инфекцией – и пришлось даже увеличить количество коек с 30 до 39 единиц.

Впрочем, такая ситуация наблюдается практические ежегодно, поэтому врачи готовы к традиционному наплыву пациентов. Так, например, в прошлом году, по данным Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, за июль и август прошлого года в Севастополе зарегистрированы 34 случая одной из кишечных инфекций. Причем 28 заболевших – дети до 17 лет. Похожие цифры ожидаются и в этом году.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Чтобы минимизировать риск заразиться одной из желудочно-кишечных инфекций во время купального сезона, специалисты советуют придерживаться простых правил гигиены. Все они давно известны, но в разгар отдыха и релаксации многие о них забывают. Ну что ж – не лишним будет повторить эти догмы.

Во-первых, всегда мойте руки перед едой с мылом. Не стоит думать, что прополоскать руки в морской воде – уже достаточно. Во-вторых, старайтесь на заглатывать морскую воду во время купания, особенно это касается детей. Не стоит покупать в сомнительных уличных шалманах скоропортящуюся или готовую к употреблению еду – куда лучше довериться проверенным ресторанам, которые соблюдают правила хранения и приготовления еды.

Не оставляйте продукты надолго под палящим солнцем и, от греха подальше, пейте воду из-под крана только после кипячения.

Впрочем, если вы все же почувствовали симптомы кишечного вируса – тошнота, рвота, обезвоживание, температура тела 39-40 градусов, диарея – немедленно вызывайте врача.

- Нередко самолечение и неправильное лечение может вызвать осложнения, поэтому за помощью нужно обращаться к специалисту, - заключила Людмила Прокудина.