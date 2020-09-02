Мэри Поппинс-2020: «Комсомолка» запускает фотоконкурс лучших воспитателей Крыма

В фотоконкурсе могут принять участие воспитатели и нянечки как муниципальных, так и частных детских садов из Крыма и Севастополя.

Недаром говорят, что воспитатель в детском саду – это вторая мама для дошколят. Именно вместе с воспитателями малыши познают мир, учатся общению с другими ребятишками и овладевают первыми знаниями.

Ежегодно 27 сентября в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. В честь этого доброго праздника «Комсомольская правда-Крым» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым объявляет о проведении традиционного фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2020».

В фотоконкурсе могут принять участие воспитатели и нянечки как муниципальных, так и частных детских садов из Крыма и Севастополя.

Фотографии будут оцениваться в трех номинациях:

«Лучший воспитатель»

«Лучший младший воспитатель»

«Лучший воспитатель частного детского сада»

Победителя в каждой номинации определит онлайн-голосование на сайте www.crimea.kp.ru, в котором могут принять участие все желающие.

Как поучаствовать в фотоконкурсе?

Воспитателю или учреждению нужно прислать на электронную почту dilyara.halilova@phkp.ru одну или несколько фотографий с сопроводительной заявкой к каждому фото. В заявке укажите:

- номинацию конкурса - ФИО воспитателя или нянечки - название работы и дошкольного учреждения - краткую информацию о номинанте или необычную ситуацию, которая приключилась на работе

Письмо следует озаглавить «На конкурс «Мэри Поппинс - 2020».

Заявки на участи принимаются до 13 сентября включительно!

Сроки проведения фотоконкурса

Ход интернет-голосования - с 14 по 28 сентября.

Подведение итогов и награждение победителей пройдет 30 сентября в офисе «Комсомольской правде- Крым» по адресу: Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1.

Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!