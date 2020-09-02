Мэри Поппинс-2020: «Комсомолка» запускает фотоконкурс лучших воспитателей Крыма

В фотоконкурсе могут принять участие воспитатели и нянечки как муниципальных, так и частных детских садов из Крыма и Севастополя.
Недаром говорят, что воспитатель в детском саду – это вторая мама для дошколят. Именно вместе с воспитателями малыши познают мир, учатся общению с другими ребятишками и овладевают первыми знаниями.
Ежегодно 27 сентября в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. В честь этого доброго праздника «Комсомольская правда-Крым» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым объявляет о проведении традиционного фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2020».
В фотоконкурсе могут принять участие воспитатели и нянечки как муниципальных, так и частных детских садов из Крыма и Севастополя.
Фотографии будут оцениваться в трех номинациях:
«Лучший воспитатель»
«Лучший младший воспитатель»
«Лучший воспитатель частного детского сада»
Победителя в каждой номинации определит онлайн-голосование на сайте www.crimea.kp.ru, в котором могут принять участие все желающие.
Как поучаствовать в фотоконкурсе?
Воспитателю или учреждению нужно прислать на электронную почту dilyara.halilova@phkp.ru одну или несколько фотографий с сопроводительной заявкой к каждому фото. В заявке укажите:
- номинацию конкурса - ФИО воспитателя или нянечки - название работы и дошкольного учреждения - краткую информацию о номинанте или необычную ситуацию, которая приключилась на работе
Письмо следует озаглавить «На конкурс «Мэри Поппинс - 2020».
Заявки на участи принимаются до 13 сентября включительно!
Сроки проведения фотоконкурса
Ход интернет-голосования - с 14 по 28 сентября.
Подведение итогов и награждение победителей пройдет 30 сентября в офисе «Комсомольской правде- Крым» по адресу: Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1.
Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.
Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!