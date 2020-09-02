В августе крымчане расплатились по безналу в общественном транспорте больше 350 тысяч раз

Скидка при оплате картой составляет 4 рубля Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За месяц крымчне расплатились в общественном транспорте бесконтактными картами системы «Мир» больше 350 тысяч раз.

Напомним, что с 1 августа по 30 сентября в Крыму и Севастополе действует акция, которую поддержали в правительстве Крыма и Севастополя, а также банки, которые обеспечивают прием бесконтактных карт при расчете в транспорте. Один из участников акции - РНКБ Банк.

Так, по условиям акции «Проезд дешевле с картой Мир» при оплате в общественном транспорте бесконтактной картой крымчане получают скидку по - четыре рубля. Поэтому одна поездка стоит уже не 17 рублей, а 13.

В РНКБ посчитали, что при такой льготе за месяц жители полуострова сэкономили больше миллиона рублей. В среднем каждый крымчанин, который пользуется общественным транспортом два раза в день, в месяц экономит около 200 рублей.

Средства с банковской карты в транспорте списываются по такой же схеме, как при оплате в магазине. Но вместо привычных терминалов, которые стоят на кассах, в транспорте нужно прикладывать карту к валидатору - эти устройства есть на поручнях внутри салона или у водителя.

В среднем средства с банковской карты списываются в течение трех секунд. Кроме того, использование карты актуально в период распространения коронавируса, поскольку не нужно контактировать с водителем и окружающими, передавая «мелочь».

По данным РНКБ, участниками проекта по реализации автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) стали 45 автоперевозчиков. Валидаторами оборудовано больше тысячи транспортных средств. Больше всего безналичных платежей совершают пассажиры транспорта ГУП РК «КрымТроллейбус» -143 тысяч операций; МУП «Горавтотранс» – 103 тысяч и МУП «Керчьгортранс» - 36 тысяч операций.

- Очевидно, что безналичный способ оплаты за проезд картой «Мир» крымчанам удобен и выгоден. За первый месяц акции показатели с 700 транзакций в день возросли до запланированных 20 тысяч, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - К завершению первого этапа совместного проекта, в октябре ожидается, что ежедневный рост транзакций по картам возрастет вдвое – до 750 тысяч в месяц, и достигнет 1 миллиона транзакций за первый период акции.