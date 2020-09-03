Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 сентября: обнаружили 40 новых случаев за сутки

В стационарах сейчас находится 1131 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1273 человека, из них под динамическим наблюдением на дому 12 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах сейчас находится 1131 человек, изолировано в обсерваторы 130 человек.

С начала пандемии в Крыму выявили 2582 положительных на COVID-19. Лечиться в медучреждениях РК продолжают 776 человек, выписали с выздоровлением 1740 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 2 сентября в Крыму зарегистрировали 40 случаев коронавируса. 16 из зараженных сами обратились за медицинской помощью, 17 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Семь выявили при скрининге здорового населения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки крымские лаборатории исследовали на коронавирус 4285 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 2 сентября подтвердили один случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.

Пациент - 77-летний мужчина из Севастополя. После выздоровления выписаны еще два человека. С начала пандемии в Севастополе общее число зараженных коронавирусом достигло 524 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50