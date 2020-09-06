Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 сентября: обнаружили 72 случая за сутки

Фото пресс-службы КФУ

В настоящее время, как сообщили в Минздраве Республики Крым, под медицинским наблюдением по Covid-19 находятся 1436 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах - 1266 мужчин, женщин и детей, изолированы в обсерваторы – 158 человек.

За время повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции выявлено 2798 положительных тестов на Covid-19. Борются с хворью в медицинских учреждениях Республики Крым 885 человек, выписано с выздоровлением - 1842.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: пресс-служба Минздрава РК

За минувшие сутки в Республике Крым выявили 72 случая Covid-19. Руководитель региона Сергей Аксенов сообщил, что 38 из них выявлены при обращении к медикам, 20 – среди контактных с заболевшими Covid-19, 13 – при проверке здоровых людей, 1 случай привезли из-за пределов Российской Федерации.

СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополе за сутки стало известно о 18 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 человек – жители города-героя, двое приезжие.

КОНТАКТЫ

«Горячая линия» Министерства здравоохранения РК: 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12

Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г.Севастополю: 87978-919-11-23

Контакт-центр здравоохранения Севастополя, звонок с мобильного бесплатный: 8 (800) 5-800-800

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