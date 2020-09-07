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Реконструкции боев и средневековая кухня: в Севастополе прошел седьмой военно-исторический фестиваль

Впервые в фестивале задействовали новые музейные комплексы парка
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фестиваль проходил на Федюхиных высотах

Фестиваль проходил на Федюхиных высотах

Фото: Михаил ПАТЛИС

На Федюхиных высотах с 4 по 6 сентября прошел VII Крымский военно-исторический фестиваль в честь 75-летия Великой Победы.

Зрители увидели реконструкцию боев

Зрители увидели реконструкцию боев

Фото: Михаил ПАТЛИС

По словам организаторов, прошли реконструкции боев и пиротехническое шоу, также посетители посмотрели средневековые культурные традиции и быт разных веков. Участники фестиваля опробовали старинные ремесла и блюда аутентичной кухни, поучаствовали в интерактивах и мастер-классах.

Работали 11 площадок

Работали 11 площадок

Фото: Михаил ПАТЛИС

На Федюхиных высотах работали одиннадцать исторических площадок, в том числе древний Рим I-III век нашей эры, Античная Таврика, Средневековая Русь, Великая Отечественная война и Афганистан 1988 года. Посетители увидели восемь эпох от античных времен до XX века, более 2000 лет истории Крыма и Севастополя за 3 дня.

Впервые в фестивале задействовали новые музейные комплексы парка - римская крепость Каструм

Впервые в фестивале задействовали новые музейные комплексы парка - римская крепость Каструм

Фото: Михаил ПАТЛИС

Впервые в фестивале задействовали новые музейные комплексы парка - римская крепость Каструм, полигоны Крымской войны и генуэзская усадьба Локо Чимбали.

Реконструкция Крымской войны

Реконструкция Крымской войны

Фото: Михаил ПАТЛИС

Изготовление керамики

Изготовление керамики

Фото: Михаил ПАТЛИС

Под прицелом

Под прицелом

Фото: Михаил ПАТЛИС

Солдат, испей водицы!

Солдат, испей водицы!

Фото: Михаил ПАТЛИС

Ура! Вот она, победа!

Ура! Вот она, победа!

Фото: Михаил ПАТЛИС

Пушку зарядили, теперь можно и оборону держать

Пушку зарядили, теперь можно и оборону держать

Фото: Михаил ПАТЛИС

Пальба

Пальба

Фото: Михаил ПАТЛИС

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