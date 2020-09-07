Реконструкции боев и средневековая кухня: в Севастополе прошел седьмой военно-исторический фестиваль

Фестиваль проходил на Федюхиных высотах Фото: Михаил ПАТЛИС

На Федюхиных высотах с 4 по 6 сентября прошел VII Крымский военно-исторический фестиваль в честь 75-летия Великой Победы.

Зрители увидели реконструкцию боев Фото: Михаил ПАТЛИС

По словам организаторов, прошли реконструкции боев и пиротехническое шоу, также посетители посмотрели средневековые культурные традиции и быт разных веков. Участники фестиваля опробовали старинные ремесла и блюда аутентичной кухни, поучаствовали в интерактивах и мастер-классах.

Работали 11 площадок Фото: Михаил ПАТЛИС

На Федюхиных высотах работали одиннадцать исторических площадок, в том числе древний Рим I-III век нашей эры, Античная Таврика, Средневековая Русь, Великая Отечественная война и Афганистан 1988 года. Посетители увидели восемь эпох от античных времен до XX века, более 2000 лет истории Крыма и Севастополя за 3 дня.

Впервые в фестивале задействовали новые музейные комплексы парка - римская крепость Каструм Фото: Михаил ПАТЛИС

Впервые в фестивале задействовали новые музейные комплексы парка - римская крепость Каструм, полигоны Крымской войны и генуэзская усадьба Локо Чимбали.

Реконструкция Крымской войны Фото: Михаил ПАТЛИС

Изготовление керамики Фото: Михаил ПАТЛИС

Под прицелом Фото: Михаил ПАТЛИС

Солдат, испей водицы! Фото: Михаил ПАТЛИС

Ура! Вот она, победа! Фото: Михаил ПАТЛИС

Пушку зарядили, теперь можно и оборону держать Фото: Михаил ПАТЛИС

Пальба Фото: Михаил ПАТЛИС

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