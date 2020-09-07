Реконструкции боев и средневековая кухня: в Севастополе прошел седьмой военно-исторический фестиваль

Фестиваль проходил на Федюхиных высотах
Фото: Михаил ПАТЛИС
На Федюхиных высотах с 4 по 6 сентября прошел VII Крымский военно-исторический фестиваль в честь 75-летия Великой Победы.
Зрители увидели реконструкцию боев
Фото: Михаил ПАТЛИС
По словам организаторов, прошли реконструкции боев и пиротехническое шоу, также посетители посмотрели средневековые культурные традиции и быт разных веков. Участники фестиваля опробовали старинные ремесла и блюда аутентичной кухни, поучаствовали в интерактивах и мастер-классах.
Работали 11 площадок
Фото: Михаил ПАТЛИС
На Федюхиных высотах работали одиннадцать исторических площадок, в том числе древний Рим I-III век нашей эры, Античная Таврика, Средневековая Русь, Великая Отечественная война и Афганистан 1988 года. Посетители увидели восемь эпох от античных времен до XX века, более 2000 лет истории Крыма и Севастополя за 3 дня.
Впервые в фестивале задействовали новые музейные комплексы парка - римская крепость Каструм
Фото: Михаил ПАТЛИС
Впервые в фестивале задействовали новые музейные комплексы парка - римская крепость Каструм, полигоны Крымской войны и генуэзская усадьба Локо Чимбали.
Реконструкция Крымской войны
Фото: Михаил ПАТЛИС
Изготовление керамики
Фото: Михаил ПАТЛИС
Под прицелом
Фото: Михаил ПАТЛИС
Солдат, испей водицы!
Фото: Михаил ПАТЛИС
Ура! Вот она, победа!
Фото: Михаил ПАТЛИС
Пушку зарядили, теперь можно и оборону держать
Фото: Михаил ПАТЛИС
Пальба
Фото: Михаил ПАТЛИС
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50