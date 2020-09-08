Только шуметь не надо: В спецшколе Симферополя закрыли коррекционное отделение для детей-инвалидов

От комментариев директор спецшколы отказался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коррекционное отделение в специальной симферопольской школе для детей-инвалидов «Надежда» успешно просуществовало 6 лет. Дети имели возможность обучаться с другими ребятами и преподавателями (тьюторами) вне стен дома, а в школе, что помогало им социализироваться. Но теперь отделение решили закрыть.

Теперь из-за нехватки мест в школах Симферополя, вместо коррекционного отделения в «Надежде» будут организованы стандартные учебные классы.

Родители детей-инвалидов сильно возмущены таким решением:

- Нехватка мест в школах? Да это смешно! Как можно одних детей менять на других?, - вопрошает мама одной из учениц «Надежды» Анна Силантьева. - Нам говорили, что в документах есть какие-то несостыковки, но серьезных оснований для закрытия нашего отделения не было. И в школах место бы нашлось всем. Нам обещали, что приведут комиссию для проверки, что мы - родительский комитет - будем работать сообща с комиссией. Единственное условие, которое нам выдвинули - не вызывать шумиху в интернете.

Силантьева рассказывает, что как только наступил карантин, все затихло. А потом ребята с родителями пришли на торжественную линейку в честь 1 сентября, где было объявлено, что коррекционного отделения больше нет.

Устав изменили, а кабинеты перестроили для других детей. На слова о незамедлительных реакциях и действиях со стороны родителей директор школы отвечала угрозами и обещала лично посадить Анну в тюрьму.

- В соответствии с видом деятельности, образовательная организация не может оказывать реабилитационные услуги, так как это не предусмотрено учредительными документами, - сообщили в Министерстве образования Республики Крым.

В администрации Симферополя добавляют, что в этой связи, управлением образования организована работа по заключению соглашения с социально-реабилитационными центрами на проведение реабилитации и социализации детей-инвалидов. Кроме того, родителям предоставлена возможность зачислить детей в группу продленного дня.

- Мы не можем нарушать права детей и оставлять их в школе на то количество часов, которое хотят родители, - говорит Татьяна Сухина, начальник управления образования администрации Симферополя. - Таким детям необходимо медицинское обслуживание, а в «Надежде» таких ставок нет.

Отметим, что идеи закрыть коррекционное отделение школы «Надежда» звучали еще в феврале. Тогда обнадежило решение управления образования Симферополя, что школа продолжит работу в привычном режиме. Но уже в августе отделение было ликвидировано.

Директор специальной школы «Надежда» от комментариев отказалась, ссылаясь на то, что все уже решено.

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