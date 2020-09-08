Эксперт объяснил, почему в Крыму не ждут помощи от ООН в решении водной проблемы

Северо-Крымский канал перекрыт с 2014 года Фото: Архив "КП"

В Крыму не исключают вероятность того, что мониторинговая миссия ООН не приедет на полуостров для оценки ситуации с нехваткой воды. По мнению политолога Владислава Ганжары, официальное посещение Крыма делегатами организации затруднено политическим давлением, ведь штаб-квартира ООН располагается в США.

Напомним: официальный представитель Управления верховного комиссара по правам человека в ООН Элизабет Троссел заявила, что мониторинговая миссия готова посетить полуостров. Инициатива возникла после того, как депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская написала Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет письмо, в котором описала сложную ситуацию с водой в Крыму.

Троссел, в свою очередь, отметила, что Россия «несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма», однако и Украина должна держать этот вопрос на контроле.

- Если бы представители ООН приехали в Крым, они бы увидели, во что превратился Северо-Крымский канал, который шесть лет назад заблокировала Украина. Это грубейшим образом нарушает права двух с половиной миллионов крымчан, заслуживающих доступ к питьевой воде, - отмечает политолог.

Эксперт напоминает, что за шесть лет полуостров не посещала ни одна официальная делегация от ООН или ОБСЕ:

- Я понимаю, почему. Ведь после официального визита вторить о нарушении прав человека и стагнации полуострова, о чем пишут западные СМИ, явно не получится.

При этом Ганжара сомневается, что делегация ООН все же посетит полуостров.

- Думаю, что официальная делегация вряд ли приедет в Крым, ведь говорить о полной политической субъектности ООН мы не можем, понимая, где находится штаб-квартира данной организации. Возможно, некоторые представители хотели бы дать объективную оценку ситуации, но из-за внешнего давления они не смогут этого сделать, - заключает политолог.

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