Кредитная карта РНКБ: плати и зарабатывай

Фото: rncb.ru

Кредитная карта может стать незаменимым помощником в различных жизненных ситуациях – особенно очевидно это стало в период самоизоляции и связанных с ней финансовых сложностей. Но знали ли вы, что с помощью кредитки можно еще и получать ежемесячные бонусы? Можно, если речь идет о кредитной карте банка РНКБ в сочетании с Программой лояльности банка.

Кредитная карта РНКБ выгодна и сама по себе – льготный период, во время которого на потраченные суммы не начисляются проценты, составляет 55 дней, а ее годовое обслуживание и выпуск/перевыпуск полностью бесплатны.

А вот если у вас есть не только кредитная карта РНКБ, но еще и кредит наличными, ипотека или вклад от РНКБ, то вы автоматически становитесь участником специальной Программы лояльности.

Достаточно следовать простым правилам, и результат не заставит себя долго ждать. Выплата вознаграждения участнику программы осуществляется до 15 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором производилась оплата картой.

Для участия в Программе необходимо оформить один из продуктов: кредит наличными, ипотеку или вклад. Сделать это можно на сайте банка, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ. Важно помнить, что одним из основных условий Программы лояльности является оплата покупок картой РНКБ – в том числе кредитной - в любых торгово-сервисных сетях или через Интернет на общую сумму от 5 тысяч рублей в месяц. Например, если вы оформили кредит наличными и делаете покупки на определенную сумму по своей кредитной карте, то в итоге ваша скидка к ставке может составить до 3%, а ставка по кредиту снизится до 7,9%.

К тому же, если у вас есть и дебетовая карта, то в паре с кредитной они могут составить выгодный альянс для владельца. Оставляя всю зарплату на дебетовой карте с возможностью начисления процента на остаток, все покупки на протяжении льготного периода желательно совершать по кредитке. К моменту завершения льготного периода закрываете долг по ней с дебетовой карты и получаете выгоду в виде начисленных процентов на остаток.

Более подробно с условиями Программы лояльности и других банковских продуктов можно ознакомиться на официальном сайте банка www.rncb.ru.