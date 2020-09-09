Владельцев курортной недвижимости под Евпаторией не пускают в свои дома

Дачи на базе отдыха "Марьина роща"

Недалеко от Евпатории, в поселке Витино, жители Крыма и материковой России обзавелись приморской недвижимостью - местечко хорошее, рядом шикарные песчаные пляжи, где удобно отдыхать всей семьей. Покупая собственность на территории базы отдыха «Марьина Роща», люди и не думали, что попадут в ловушку – не смогут проехать к своей даче на машине и окажутся без света и воды.

- Мы решили купить дом в Витино, потому что у нас маленькие дети, для них тут отличный пляж, да и цивилизация рядом. В среднем, дома стоили от 3,5 до 15 миллионов рублей, это приемлемые цены для курортной недвижимости. Но никто не подозревал, что позже мы столкнемся с откровенным вымогательством, - рассказывает КП-Крым один из владельцев дома в Витино.

Так сейчас выглядит территория базы. Зеленые квадраты - участки под застройку. Фото: cottage.org.ru

Причина всех бед в «Марьиной Роще» - некий предприниматель, который открыл ИП и получил в аренду землю от Молочненского сельсовета на 49 лет. Участок имеет кадастровый код – туристическое обслуживание. Здесь можно строить гостиницы, кемпинги и отели, здания для предпринимательской выгоды, предоставляя жилые помещения для временного проживания. Бизнесмен построил дома по договорам долевого строительства, на недвижимость был большой спрос.

Антон Килин - один из владельцев такой дачи. Житель Калининграда купил жилой дом в базе «Марьина Роща» сразу, как Крым стал частью РФ. Когда мужчина заселился в свое жилье, то поинтересовался у арендатора, во сколько ему будет обходиться абонентская плата за обслуживание и содержание дома.

- Этот вопрос ему не понравился, и он буквально сразу отключил все коммуникации в моем доме. Представьте, нет ни воды, ни электричества при жаре в 40 градусов, - сетует Антон. – Я сказал, что подам на него в суд, но тут за хозяина вступился его сын, который, будучи мастером по смешанным единоборствам, дал понять, что с его отцом лучше не спорить. Полиция также мне не помогла.

Хозяйка апартаментов в «Марьиной Роще» Кристина рассказывает, что предприниматель требовал от нее заплатить за коммуналку на год вперед, угрожая, что в противном случае отключит женщине свет и воду.

- Представьте, если я заплачу требуемую сумму, а он сбежит из Крыма. Вдруг придет новая управляющая компания, которой нужно будет снова выложить «кругленькую сумму»? Странно, что стоимость за три месяца нахождения у моря практически в два раза больше, чем у меня оплата за год в московской квартире, - говорит Кристина.

Женщина платить отказалась. Тогда у нее случился «серьезный разговор» с администратором базы отдыха «Марьина Роща» - супругой арендатора.

- Она стала угрожать физической расправой, а также отключением света и воды в моем доме. А еще намекнула, чтобы мои дети были аккуратнее, мол, вдруг что-то случится, - вспоминает Кристина.

Бороться с неадекватными ценами на коммунальные услуги жильцы решили своими методами – создали товарищество собственников недвижимости, чтобы платить за свет и воду напрямую ресурсоснабжающим организациям. В ответ владелец базы сразу же отключил свет и воду самым инициативным.

Как объяснили «Комсомолке» в «Крымэнерго», людям действительно могут отключить свет и потому. Но причиной этому может стать все тот же хозяин базы, у которого с большой вероятностью превышена договорная мощность на базе отдыха.

Однако никто, кроме сотрудников «Крымэнерго» не имеет права отключать потребителей. Тарифы, которые жильцы уплачивают за электроэнергию, должны быть не выше установленных законом. Что же касается авансовых платежей, они не могут быть обязательным условием.

Владельцев домов перестали пускать на территорию

Вскоре после ссор с руководством базы самые активные жильцы перестали попадать на территорию своих домовладений. Люди оказались в законодательной ловушке: дома по документам принадлежат им, а вот земля - собственность муниципалитета и арендатора. Теперь желающим попасть на дачу въезд преграждают крупные мужчины. Документы они не показывают, а только говорят, что «так велел хозяин». Конечно, собственники обращались в полицию, но справедливости добиться не удалось.

В отчаянии владельцы домов обратились к генеральному директору Московского Юридического центра «Защитник» Денису Данилову. Жильцы изложили юристу основные проблемы. О проблеме сообщили и в Сакскую межрайонную прокуратуру, и в администрацию Сакского района, а также в Молочненский сельский совет.

Но хозяин базы свое участие в мошеннических схемах отрицает. Он утверждает, что нарушителями являются сами владельцы домов.

- Они сдают свою недвижимость курортникам, там по 20 человек отдыхающих. Они бросают мусор в мои контейнеры. Кругом горит свет, за который никто не платит. Люди не хотят ни за что платить, - возмущается предприниматель уверяя, что за коммуналку он платит из своего кармана. А деньги с людей он просит заранее, чтобы обязать недобросовестных собственников сотрудничать с ним.

Интересно, что сдавать в аренду жилье на участках в «Марьиной Роще» их владельцы имеют полное право. Кадастровое назначение у земли - туристическое обслуживание.

Сколько продлится такой беспредел, пока неизвестно. Некоторые жильцы приводят в порядок свои дома и быстро продают их. Другие же обращаются в суд, пытаясь призвать к ответственности недобросовестного арендатора муниципальной земли.

- Надеемся, что с привлечением к данной проблеме прессы и телевидения, правоохранительные органы начнут действительно работать и защищать владельцев недвижимости на базе отдыха «Марьина Роща», - говорит Денис Данилов, директор юридической кампании.