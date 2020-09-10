День города Керчи 12 сентября 2020: Полная программа мероприятий

Куда пойти и чем заняться на День города Керчи 12 сентября 2020. Фото: Сергей Бороздин/FB

В Керчи вовсю идет подготовка ко Дню города. Основные торжества пройдут в воскресенье 12 сентября, но некоторые мероприятия порадуют керчан 13, а также 14 сентября.

Жителей и гостей города-героя ждет большая развлекательная программа на 8 локациях. Праздник пройдет на открытом воздухе из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий.

12 СЕНТЯБРЯ

На площади имени Ленина ожидается праздничная программа «Керчь - между солнцем и морем»:

18.00-19.00 - Торжественное открытие

19.00-20.00 - Концерт творческих коллективов

20.00-21.00 - Концертная программа ВИА «Здравствуй, песня»

21.30-22.30 - Праздничный концерт с участием хедлайнера, заслуженного артиста России Александра Маршала

22.30 - Праздничный фейерверк в честь Дня города.

СКВЕР МИРА

15.00 - 19.00 - в Сквере Мира пройдет показ произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства членов союза художников России «Вернисаж искусств».

Также запланирована выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества.

ПЛОЩАДЬ ДОМА КУЛЬТУРЫ КОРАБЕЛ

Праздничная программа «Молодежный квартал»:

18.00-19.00 - Танцевальная битва творческих коллективов города

19.15-20.15 - Концертная программа кавер-группы FUNKFARЫ

20.15-21.00 - Выступление хедлайнера праздника, победителя шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, нового артиста лейбла «Black Star» - Slame

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК

Праздничная программа «Город, в котором живет сказка»

16.00-19.30 - Праздничная концертная программа от творческих коллективов города

- Культурно-развлекательная программа для детей от центров развития «Гармония» и «Умка»

- Детская развлекательная шоу-программа «Лаборатория ПИНГВИНОВ»: шоу мыльных пузырей, крио-шоу, гигантские трансформеры, панда ПО, конкурсы, игры, детская дискотека.

ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

- работа аттракционов

- морские прогулки

- выставка-продажа сувенирной продукции

На городской набережной с 10.00 до 17.00 состоится программа «Керчь спортивная» в рамках которой пройдет фитнес зарядка, турнир по стритболу, сеанс одновременной игры в шахматы, страйкбол и стрельба из лука, баскетбольный матч,показательные выступления.

День открытых дверей на музейных объектах ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ»

- Историко-археологический музей

- Картинная галерея

- Мелек-Чесменский курган

- Музей истории Эльтигенского десанта

МОРВОКЗАЛ

10.00-19.00 - Форум-выставка по современному автотюнигу

УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ

- Выставка автомобилей

13 СЕНТЯБРЯ

ДК КОРАБЕЛ

18.00 - Показ спектакля «Котлован», приуроченного к 75-летию Великой Победы (Керченский драматический театр им. А. С. Пушкина)

14 СЕНТЯБРЯ

СКВЕР СЛАВЫ

Окончательное празднование завершится в понедельник.

10.00 - Возложение цветов, приуроченное к 47-й годовщине присвоения звания «Город-герой Керчь».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50