День города Керчи 12 сентября 2020: Полная программа мероприятий

Куда пойти и чем заняться на День города Керчи 12 сентября 2020. Фото: Сергей Бороздин/FB
В Керчи вовсю идет подготовка ко Дню города. Основные торжества пройдут в воскресенье 12 сентября, но некоторые мероприятия порадуют керчан 13, а также 14 сентября.
Жителей и гостей города-героя ждет большая развлекательная программа на 8 локациях. Праздник пройдет на открытом воздухе из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий.
12 СЕНТЯБРЯ
На площади имени Ленина ожидается праздничная программа «Керчь - между солнцем и морем»:
18.00-19.00 - Торжественное открытие
19.00-20.00 - Концерт творческих коллективов
20.00-21.00 - Концертная программа ВИА «Здравствуй, песня»
21.30-22.30 - Праздничный концерт с участием хедлайнера, заслуженного артиста России Александра Маршала
22.30 - Праздничный фейерверк в честь Дня города.
СКВЕР МИРА
15.00 - 19.00 - в Сквере Мира пройдет показ произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства членов союза художников России «Вернисаж искусств».
Также запланирована выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества.
ПЛОЩАДЬ ДОМА КУЛЬТУРЫ КОРАБЕЛ
Праздничная программа «Молодежный квартал»:
18.00-19.00 - Танцевальная битва творческих коллективов города
19.15-20.15 - Концертная программа кавер-группы FUNKFARЫ
20.15-21.00 - Выступление хедлайнера праздника, победителя шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, нового артиста лейбла «Black Star» - Slame
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
Праздничная программа «Город, в котором живет сказка»
16.00-19.30 - Праздничная концертная программа от творческих коллективов города
- Культурно-развлекательная программа для детей от центров развития «Гармония» и «Умка»
- Детская развлекательная шоу-программа «Лаборатория ПИНГВИНОВ»: шоу мыльных пузырей, крио-шоу, гигантские трансформеры, панда ПО, конкурсы, игры, детская дискотека.
ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
- работа аттракционов
- морские прогулки
- выставка-продажа сувенирной продукции
На городской набережной с 10.00 до 17.00 состоится программа «Керчь спортивная» в рамках которой пройдет фитнес зарядка, турнир по стритболу, сеанс одновременной игры в шахматы, страйкбол и стрельба из лука, баскетбольный матч,показательные выступления.
День открытых дверей на музейных объектах ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ»
- Историко-археологический музей
- Картинная галерея
- Мелек-Чесменский курган
- Музей истории Эльтигенского десанта
МОРВОКЗАЛ
10.00-19.00 - Форум-выставка по современному автотюнигу
УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ
- Выставка автомобилей
13 СЕНТЯБРЯ
ДК КОРАБЕЛ
18.00 - Показ спектакля «Котлован», приуроченного к 75-летию Великой Победы (Керченский драматический театр им. А. С. Пушкина)
14 СЕНТЯБРЯ
СКВЕР СЛАВЫ
Окончательное празднование завершится в понедельник.
10.00 - Возложение цветов, приуроченное к 47-й годовщине присвоения звания «Город-герой Керчь».
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