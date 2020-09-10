Просто не было связи: Нашлась пропавшая в Крыму семейная пара из Питера

Около пяти дней Екатерина и Сергей не выходили на связь. Фото: личная страница Анастасии Вахрушевой
В воскресенье при загадочных обстоятельствах пропала семейная пара из Питера, которая приехала на отдых в Крым. Сергей и Екатерина Вахрушевы перестали выходить на связь 6 сентября, их поисками занималась волонтерская организация Лиза Алерт.
К поисковым операциям подключилась организация "Лиза Алерт". Фото: официальный сайт "Лизы Алерт"
Как удалось выяснить КП-Крым, семейная пара приехала в Крым на своем автомобиле. Вахрушевы поселились в отеле города Феодосия, а затем отправились путешествовать по полуострову. В воскресенье Сергей и Екатерина решили поехать к соленому озеру, что на Арабатской косе. Уехали и пропали.
Несколько дней поисков результатов не принесли. Но уже 10 сентября оказалось, что с супругами все в порядке, а в их загадочном исчезновении виновата плохая связь, которая практически не ловит в районе Арабатской косы.
- Там не было связи, случились какие-то непредвиденные проблемы с автомобилем и мама с папой застряли, - рассказывает КП-Крым дочь Сергея и Екатерины Анастасия. - В понедельник утром они выехали из гостиницы, а с воскресенье я не могла с ними связаться, вот и запаниковала. Обзвонила все отделения полиции, написала во все службы и волонтерские организации. Так я успокоилась, потому что после постов в интернете мне начали звонить и писать люди, говорить, что видели родителей в Феодосии и Керчи.
Еще в понедельник дочь Вахрушевых начала искать своих пропавших родителей. Фото: личная страница Анастасии Вахрушевой
Сейчас Сергей и Екатерина продолжают свое путешествие по Крыму и по наставлению родственников внимательно следят за связью.
- Они очень радостные, довольные, им все нравится. Но вот связь, как оказалось, очень подводит порой, - заключает Анастасия.
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