Как знаменитый на всю страну евпаторийский санаторий «Октябрь» был проигран в лотерею и стал помойкой

Санаторий «Октябрь» при всем его величии можно увидеть только, если вы решитесь пройти через заброшенный и грязный парк Фото: Лидия Коробкова

«Мои дети искренне считают, что санаторий «Октябрь» разбомбили немцы во время войны. И мне так стыдно, что я не хочу им говорить правду». Так об известном когда-то на всю страну оздоровительном учреждении рассказывает одна из жительниц Евпатории. Понять ее можно. Первые отдыхающие в санатории «Октябрь» в 1954 году не могли скрыть восторг от красоты здания. Праздные прохожие в 2020 году не скрывают отвращения, когда смотрят на остатки санатория.

ГОРДОСТЬ ЕВПАТОРИИ

Между улицами Пушкина и Кирова, почти в центре курортного города, есть заброшенный парк. У входа в него – остатки забора. Видно, что когда-то тут были ворота. Разбитая дорожка, вымощенная крупной плиткой, обрамлена кучами мусора и заросшими кустарниками. Если не боитесь – делаете несколько шагов. И сразу попадаете в парк, в котором точно бы заблудилась Алиса из сказки. Только чудес тут нет. Вместо них - грязь, запустение и безразличие.

В конце дорожки видно здание. С первого взгляда ясно, что это постройка сталинских времен, хорошо известный многим стиль ампир. Строение, которое десятилетиями пытались уничтожить люди, выглядит впечатляюще.

Санаторий «Октябрь» был основан в 1940 году. Вскоре после открытия началось строительство второй очереди, но из-за войны все работы были остановлены. И уже в августе 1945 года тут появились первые больные – 70 человек.

Так санаторий выглядел при СССР. Фото: «Подслушано в Евпатории» /"Вконтакте" Фото: Лидия Коробкова

Почти через 10 лет архитектор Владимир Турчанинов подготовил проект, по которому была построена клуб-столовая. Считается, что на этом этапе реконструкция была завершена. Изменения происходили только внутри здания. Мы пообщались с главным врачом санатория «Октябрь» - Валентиной Бутузовой. 26 лет она руководила здравницей, в которую мечтала попасть вся страна. Санаторий специализировался на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологии и урологии, верхних дыхательных путей, пищеварительной системы и т.д.

КЕФИР НА УЖИН И БЕСЕДЫ В ЧАЙНОЙ

Валентина Терентьевна живет в Германии около 20 лет. Переехала после того, как стало понятно – в ее услугах главного врача в «Октябре» больше не нуждаются. А ведь она вложила многое в это здание. 25 лет улучшала его, старалась сделать современным и уютным.

- До «Октября» я работала в грязелечебнице «Мойнаки». Но в 1975 году согласилась уйти сюда. Знаю, что до войны в «Октябре» были частные дачи, маленькие корпуса, во время войны все разломали. Но когда Евпаторию освободили от фашистов, санаторий сразу начал работать. Причем в 1944 году тут был электродвижок, который давал свет санаторию, театру и горисполкому. Постепенно все восстановили, в конце 50-х санаторий окончательно вошел в строй, - вспоминает Валентина Терентьевна.

Рассказывать про «Октябрь» для нее настоящий праздник. С удовольствием она вспоминает, как отдыхающих восхищали высокие потолки под 4 метра, паркет, колоннада. При внешнем великолепии внутри не хватало изящности и красоты. Например, в огромном зале с колоннадой отдыхающие слышали разговоры рабочих на кухне, все запахи проникали сюда, тут же и раздавали продукты. Приемное отделение тогда располагалось в отдельном корпусе, было неудобно, особенно зимой. Душевые кабины и камеры хранения также находились в другом здании, поэтому в плохую погоду отдыхающие с чемоданами бегали туда-сюда.

Этот зал когда-то изменила в лучшую сторону Валентина Бутузова. Но потом все плоды ее труда были уничтожены. Фото: Лидия Коробкова

- Я решила затеять перемены. Мы снесли все маленькие комнатушки и сделали одно большое приемное отделение. Поставили в нем самовар с чаем, чтобы гости могли отдохнуть. Получилось здорово. Потом привели в порядок пищеблок, установили красивую зеркальную ширму и колонны отделали под мрамор. Меню изменили, да так, что за все время работы не помню я жалоб на питание, - говорит Валентина Бутузова.

Открыли в «Октябре» и кабинет психотерапии. Прием вел Борис Наумович Кац, известный на всю страну нарколог и психиатр. Он лечил людей от неврозов, алкоголизма и наркомании. Запомнился доктор Кац евпаторийцам и своими публичными лекциями о тайнах гипноза в театре имени Пушкина, куда приходили люди, желающие избавиться от тяжелого недуга.

- А еще мы на третьем этаже сделали чайную. Там играла приятная музыка, повара готовили разные вкусности к чаю, по вечерам собирались больные и беседовали. Позже поставили телевизор. Гости санатория могли культурно отдыхать, а не по ресторанам ходить и пить. Хотя тогда люди были не особо богатые, чтобы деньгами раскидываться. Кстати, за 4 дня у нас в санатории отдыхающие платили 115 рублей, - добавляет Валентина Терентьевна.

Возможно, тут и была чайная. Сейчас здесь провалена крыша, а ходить по полу опасно для жизни. Фото: Лидия Коробкова

Кормили отдыхающих исключительно: завтрак на выбор, второй завтрак, обед, полдник, ужин и обязательный кефир. Если кто-то из отдыхающих его не пил вечером, то врач на этаже получал потом взбучку. Каждый год в санатории проходил конкурс пищеблоков.

Были и другие изменения. Валентина Терентьевна договорилась, чтобы ей привезли обои с одного из заводов – на них не всегда был идеальный рисунок. Зато бесплатно ими обклеили все палаты. На двери поставили ручки с латунными полосками, везде одинаковые. На первом этаже закрыли один из трех туалетов и сделали... парикмахерскую. Отдыхающие затею оценили по достоинству.

Уделяли внимание работники санатория и парку. Во дворе был сделан летний лечебный зал, где можно было заниматься на тренажерах. В самом парке постоянно подсаживали новые деревья, каждый сотрудник следил за своим участком 1,5 на 1,5 метра. Регулярно устраивались субботники, несмотря на то, что в штате числились садовники. И 6,5 га парка были ухоженными. Все это теперь лишь с приставкой «было». После 90-х санаторий начали медленно, но верно уничтожать.

Парк в санатории теперь похож на заросли «мечта маньяка». Тут можно делать все, что угодно, даже при свете дня – никто не увидит. Фото: Лидия Коробкова

ПРОИГРАЛИ В ЛОТЕРЕЮ

Валентина Терентьевна уверяет – санаторий держался до 2000 года. Во многом и потому, что руководство пыталось найти способы выжить в непростой ситуации. В 1995-1996 годах начались первые сложности – персонал перевели на половину ставки.

Однако вскоре, казалось бы, нашлось решение. Корпус на 32 места отдали под отделение одного из банков. Под финансовое учреждение переделали комнаты для отдыхающих. Пустой корпус ожил, тем более что банкирам поставили условие – побелить весь санаторий и перекрыть крышу.

- Но этим мы в итоге сами себе подписали приговор. Город решил делать лотерею. Деньги от нее должны были получить скорые помощи и больницы. Банк взял на себя выпуск этой лотереи. Но бюрократы напутали что-то, и в итоге город остался в большом долгу перед банком. Так мы из медицинского учреждения стали городским зданием, а моя должность с главврача поменялась на заместителя начальника… - с сожалением объясняет Валентина Терентьевна.

Один из корпусов был отдан банку в собственность, чтобы рассчитаться за лотерею. После этого городские власти продали санаторий. И отдали землю под ним в аренду на 50 лет. Кому именно – мы узнать не смогли. В администрации Евпатории сообщили, что здание не числится как объект для туристов или оздоровления отдыхающих. Он как бы и не существует. Согласно кадастровой карте, этот участок обозначен как земли поселений, на которых можно вести санаторную деятельность.

- В состав муниципальной собственности санаторий не входит. При Украине был приватизирован. Новый собственник не может справиться с ним. Я знаю, что там постоянно идут судебные процессы, город пытается забрать все это себе, но пока результатов нет, - рассказывает «Комсомолке» один из чиновников Департамента имущества и земельных отношений Евпатории.

По этим коридорам когда-то ходили банковские работники, теперь тут бегают бродячие коты и собаки Фото: Лидия Коробкова

При Украине эта территория была популярна и у тех, кто играет в страйкбол. Жители Евпатории жаловались на стрельбу и даже ее последствия.

- На территории бывшего санатория «Октябрь» играют в страйкбол, моей кошке выстрелили прямо в позвоночник, она при смерти в ветеринарной клинике. А если бы на месте бедного животного был ребенок? Дети часто гуляют на этой территории. Ветеринар уверен, что именно в позвоночник целились, чтоб убить, - рассказывает Елена, одна из жительниц Евпатории.

Само здание несколько раз горело, здесь валяются кучи мусора, местами провалился пол. И ни одной таблички об опасности строения. Попасть в разрушенный санаторий может кто угодно, а ведь это еще и памятник архитектуры.

- Есть «совковое» - то, что разрушило прекрасную страну, а есть советское – изящное, ампирное. И его нужно сохранять. Например, санаторий XX съезда КПСС, который теперь носит название «Таврида», санаторий «Октябрь», биоклиматическая станция – это и есть та самая, дорогая сердцу курортная Евпатория времен СССР. Советское - это тоже идентичность Крыма, помимо крымскотатарского и античного наследия. Ее нужно беречь! – заявлял ранее архитектор Алексей Комов.

Но пока санаторий «Октябрь» продолжает разрушаться на глазах жителей и гостей Евпатории. Сколько еще простоит это здание – загадка. Лет через десять, пожалуй, все будут считать, что его действительно уничтожили фашисты во время Великой Отечественной войны. Только этими «фашистами» оказались наши современники.

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