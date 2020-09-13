Кубок мира по прыжкам в воду с экстремальной высоты в Ялте выиграл французский спортсмен

Первое место в Кубке мира по хай-дайвингу в Ялте занял французский спортсмен Гэри Хант. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Ялте прошел Кубок мира по хай-дайвингу. Первое место четвертый раз подряд завоевывает спортсмен, представлявший на чемпионате Францию.

В курортном городе соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты прошли 12 сентября. Первое место присудили представлявшему Францию спортсмену Гэри Ханту. Это его четвертая победа в Кубке мира по хай-дайвингу.

Родом из Великобритании, Гэри Хант в соревнованиях раньше представлял свою родную страну. Но с этого года спортсмен принес победу именно Франции.

Прыжок с вышки победителя Кубка мира Гэри Ханта. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Второе место занял румынский спортсмен Константин Поповичи. Почетное третье место завоевал наш соотечественник Никита Федотов.

Наш соотечественник Никита Федотов завоевал бронзу. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Чемпионат по хай-дайвингу прошел 12 сентября в Ялте. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Белоруссии, Великобритании, Испании, Колумбии, Люксембурга, Мексики, Румынии, США, Украины, Франции. Изюминкой этого Кубка мира стала первая в мире модульная вышка 27-и метров высотой, с которой участники соревнования будут совершать прыжки.

Спортсмены прыгали с первой в мире модульной вышки 27 метров в высоту. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В чемпионате приняли участие спортсмены из 10 стран. Фото: Виталий ПАРУБОВ

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