Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 сентября: за сутки выявили 75 зараженных

Зараженных становится все больше Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2208 человек, из них под динамическим наблюдением на дому 408 человек. В стационарах 1627 человек, изолировано в обсерваторы 173 человека, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 3301 больного коронавирусом.

94 завезли из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и по контакту с ними, 2481 случай обнаружили при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 602 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Лечиться в медучреждениях Крыма продолжают 1130 человек, выписано с выздоровлением – 2084.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 13 сентября зарегистрировали 75 случаев коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. При этом 35 зараженных сами обратились за медпомощью. Один человек скончался от коронавируса за сутки.

26 инфицированных ранее контактировали с зараженными, 13 заболевших обнаружили при скрининге здорового населения, один зараженный приехал из Украины.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 13 сентября подтвердили 19 случаев коронавируса. Заболевшие – люди в возрасте от 5 до 83 лет, из них 13 местных жителей и шесть приезжих.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 638 заражений.

В стационарах сейчас находится 124 человека. После перенесенного коронавируса выздоровели 464 человека, 20 человек умерли.

В режиме обсерваторов в Севастополе работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

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