Доктор Владимир Сойфер: Инновации в имплантологии и возможность улыбаться «по-голливудски»

Доктор также занимается передовыми технологиями имплантации, в том числе по методике «все на 4» или «all on 4» с имплантами Nobel Biocare.

Согласно статистике стоматологических клиник, за последние 20 лет проблемы с зубами значительно помолодели. Серьезные проблемы с деснами, эмалью, а то и «прорехами» в зубном ряду начинают преследовать людей уже с 30-35 лет, а то и раньше.

В случае с потерей одного или нескольких зубов на помощь приходят врачи-имплантологи, предлагающие различные варианты восстановления эстетики и функционала зубного ряда.

Если найти опытного врача, который практикует современные методики и технологии, вы вновь можете стать обладателем голливудской улыбки, причем без болезненных процедур и относительно быстро.

Владимир Сойфер – врач-имплантолог высшей категории и кандидат медицинских наук, заведующий одной из московских клиник является как раз таким опытным специалистом, возвращающим улыбки. Причем он специализируется на инновационных подходах, которые внедряет в российскую стоматологию и имплантологию.

Доктор получил образование в США, сначала в Государственном университете Огайо, затем в Пенсильвании и Джорджтауне. Начав практиковать в 1994 году, уже в 1996 Сойфер провел скуловую имплантацию, о которой в странах СНГ еще не слышали.

Это технология несъемных мостовидных протезов открывает особые возможности для тех пациентов, которые хотят восстановить весь зубной ряд, а также тех пациентов, у кого диагностирована атрофия зубной ткани. Методика становится альтернативным решением костной пластике. Преимущества технологии – восстановление зубного ряда за один день с возможность практически сразу оказывать на зубы нагрузку.

Имплантация Зигома (Zygoma) – еще одна методика, отличие которой заключается в установке штифтов в скуловую кость, а не кость челюсти. Именно она становится решением для пациентов, для которых проведение имплантации по традиционным протоколам недоступно.

Проводить имплантации по методике «all on 4» Сойфер начал еще в 2004 году в США. Теперь эта технология добралась и до России. У доктора своя клиника с командой профессионалов, которые практикуют упомянутые протоколы имплантации, в том числе «all on 4» и «all on 6», имплантацию Zygoma, операции с установкой функциональных и эстетических протезов в тот же день.

Имеются противопоказания и ограничения. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Записаться на бесплатную консультацию к доктору можно по телефону: +7 (495) 796-43-34.

