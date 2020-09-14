Лихачам - дороже, дисциплинированным - дешевле: Как изменилась тарификация ОСАГО

Кто из водителей сэкономит на страховке - объяснили эксперты. Фото: Михаил ПАТЛИС

С 24 августа нынешнего года вступившие в силу поправки в Закон об ОСАГО дают возможность учитывать характер вождения автомобиля в качестве факторов, влияющих на стоимость страхового полиса. Ранее базовый тариф страховки у одной компании был одинаков для всех жителей региона, теперь же он будет назначаться каждому водителю индивидуально. К тому же, указанием Банка России от 5 сентября, расширен тарифный коридор по ОСАГО.

Ответственный водитель заплатит меньше

Теперь при выборе базового тарифа по ОСАГО страховщики смогут учитывать индивидуальные особенности автовладельцев, которые, по статистике страховой компании, влияют на степень риска: частоту нарушений правил дорожного движения, факт лишения прав, возраст и пробег транспортного средства, семейное положение водителя и наличие у него детей, телематики в машине и другие факторы.

Набор факторов каждая страховая компания может определять самостоятельно, но их полный перечень обязан быть опубликован на ее сайте для свободного доступа потребителей. Также на сайте организации должен быть онлайн-калькулятор, чтобы у клиента была возможность рассчитать стоимость страхового полиса.

Ожидается, что новое указание Банка России усилит конкуренцию за добросовестного клиента: страховщик вправе снижать тариф для низкорискованных водителей и повышать для высокорискованных. Но максимальный тариф ограничен верхней планкой тарифного коридора.

- Нововведения регулятора позволяют влиять на стоимость ОСАГО как страховщикам, так и водителям. Так, аккуратные и ответственные водители смогут приобретать полис ОСАГО дешевле. Это может стать дополнительным стимулом к соблюдению автовладельцами правил дорожного движения и сокращению числа аварий. К тому же, ожидается, что в случае стабильности макроэкономических показателей, средняя стоимость полиса для легковых автомобилей физических лиц останется примерно на нынешнем уровне, но разброс цен для различных водителей увеличится – для более дисциплинированных водителей цена снизится, для менее – вырастет, - отмечает управляющий Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

Определены и факторы, которые попали в так называемый «стоп-лист»: страховые компании не вправе учитывать при расчете базового тарифа полиса национальность, вероисповедание, политические взгляды и должность автовладельца. Другими словами - факторы дискриминационного характера.

Коридор для автомобилей расширили

Базовые тарифы всех страховых компаний по-прежнему остаются в пределах, которые устанавливает Банк России. Но границы тарифного коридора расширились. Для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширился на 10% в большую и меньшую стороны (теперь он составляет от 2471 до 5436 рублей), для легковушек юрлиц и для грузовиков коридор расширен на 20%, а для владельцев такси - на 30% вверх и вниз. Минимальная ставка для общественного транспорта понижена на 5%.

Коэффициенты по возрасту-стажу изменились

Изменения в тарификации страховых полисов коснулись и коэффициента по возрасту и стажу, также с учетом квалификации водителей. Для молодых и малоопытных коэффициент повысился, для автовладельцев более возрастных, со стажем, он стал ниже. Значение территориального коэффициента, который также влияет на цену ОСАГО, уточнили на основе статистики. Размер этого показателя зависит от загруженности дорог региона и вероятности ДТП как следствия. Так, для Республики Крым коэффициент территории равен 0,64. Для сравнения, в Москве он составляет 1,9.

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