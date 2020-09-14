На Белой Скале открыли осенний сезон Крымской Недели Моды

Показ мод закрыла модель в образе «Королевы осени» Фото: Виталий ПАРУБОВ

В воскресенье, 13 сентября, Крымская Неделя Моды открыла осенние показы, на которых российские дизайнеры смогли представить свои коллекции.

Среди модельеров был такие дизайнеры, как Евгения Климкова, Ольга Кирсанова и студия проката платьев «Джейн Эйр».

Неделя моды будет длиться до 20 сентября Фото: Виталий ПАРУБОВ

Показ начался с демонстрации платьев для совсем юных леди, а вечером модельеры представили коллекцию с мифологическими мотивами.

За время Недели Моды многие российские дизайнеры покажут свои наряды, которые они подготовили специально для этого мероприятия Фото: Виталий ПАРУБОВ

Публику покорило эффектное появление девушки в образе красного ангела верхом на лошади по кличке Рубин. Этот номер сорвал бурные аплодисменты у гостей.

Шоу продолжил Театр эстрады «Жемчужина», актеры показали эффектное шоу с птицами под нежное звучание скрипки.

Мероприятие прошло в одном из самых живописных мест полуострова - в Белогорске, на Белой Скале.

Помимо коллекций нарядов, гостям вечера удалось насладиться красивым закатом и потрясающим видом на скалы.

Показ мод закрыла модель в образе «Королевы осени», которая вела жеребца, тем самым ознаменовав открытие осеннего сезона Крымской Недели Моды.

В середине мероприятия появилась девушка в образе красного ангела верхом на лошади по кличке Рубин Фото: Виталий ПАРУБОВ

Неделя моды будет длиться до 20 сентября, за это время многие российские дизайнеры покажут свои наряды, которые они подготовили специально для этого мероприятия.

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