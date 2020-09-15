Власти Крыма не собираются закрывать школы и предприятия из-за коронавируса

Масочный режим в Крыму отменять не стали. Фото: Михаил ПАТЛИС

Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Крыму, власти республики не станут вводить новые ограничения на работу предприятий и школ, а также откажутся от ограничений для жителей полуострова.

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, действующие в РК меры профилактики covid-19 при этом сохраняют свое действие.

- Никаких новых правил не вводится, но все действующие режимы на территории Республики Крым обязательные для соблюдения. Ни отрасли целиком, ни сферы бизнеса, ни школы закрываться не будут, - сказал Аксенов.

Однако сегодня в Крыму закрыты три детских сада. 21 класс в общеобразовательных школах переведен на дистанционное обучение из-за коронавируса. Это 0,7% от общего числа учащихся.

Как сообщила министр образования и науки РК Валентина Лаврик, сотрудники школ по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим за пределами образовательных учреждений.

Тем временем крымский Роспотребнадзор закончил первый этап изучения коллективного иммунитета у переболевших ковидом жителей республики. Оказалось, что иммунитет к вирусу имеют 4,3% жителей республики. Впереди специалистов ждет второй этап изучения коллективного иммунитета.

Наталья Пеньковская, руководитель регионального управления Роспотребнадзора, успокоила: в крымской воде коронавируса не обнаружено. Это касается питьевой и морской воды.

В итоге власти приняли решение возобновить заседания штаба по предотвращению распространения коронавируса. Как и прежде их будут транслировать в прямом эфире по местным телеканалам один раз в неделю – каждую среду в 9.00.

Следует отметить, что с начала пандемии в Крыму зарегистрирован 3 301 случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 2 084 человека. Скончались 42.

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