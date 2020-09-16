Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 сентября: 75 зараженных за сутки

Зараженных становится больше Фото: Архив "КП"

В Крыму под наблюдением по коронавирусу находится 2333 человека, из них под динамическим наблюдением на дому - 503 человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

В стационарах, по данным Минздрава, находятся 1658 человек, изолировано в обсерваторы 172 человека. Общее число выявленных с коронавирусом составило 3 416 человек. Лечиться в медучреждениях Крыма продолжают 1157 человек, выписано с выздоровлением 2 170.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 15 сентября зарегистрировали 75 случаев коронавируса, 47 из них выявили при обращении за медицинской помощью, 24 - среди контактных с зараженными, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Еще четыре зараженных выявили при скрининге здорового населения.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2835 человек. Выздоровевших за весь период – 2170 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 15 сентября в Севастополе зарегистрировали 19 человек с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города-героя. Зараженные - люди в возрасте от 23 до 82 лет, все они - местные жители. Восемь человек выписали с выздоровлением.

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