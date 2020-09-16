Клиника «Академия Зрения» в Симферополе: Новейшие методы лечения глазных болезней на современном оборудовании

В клинике применяются современные подходы к диагностике и лечению глазных заболеваний как детей, так и взрослых.

Зрение - это, пожалуй, самый, важный орган чувств человека. Согласно исследованиям ученых, более 90% информации об окружающем мире люди получают через глаза. В то же время в век цифровизации и информационно-технического прогресса нагрузка на зрительный аппарат с самого детства просто колоссальная. И с возрастом у большинства прогрессируют офтальмологические заболевания. Да и у детей сейчас проблемы со зрением уже давно не редкость.

Офтальмологические заболевания доставляют множество неудобств и ограничивают человека, а некоторые болезни со временем и вовсе могут привести к полной слепоте. Именно поэтому крымчанам и гостям полуострова стоит доверять свой драгоценный дар зрения исключительно в руки профессионалов.

Уже 2 года в Симферополе успешно работает инновационный центр прогрессивной офтальмологии «Академия Зрения».

В клинике применяются современные подходы к диагностике и лечению глазных заболеваний как детей, так и взрослых.

«Академия Зрения» специализируется на таких направлениях как:

- эксимерлазерная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости и астигматизме

- операции при кератоконусе

- хирургия катаракты

- лечение глаукомы, патологий сетчатки и стекловидного тела

- коррекция зрения ортокератологическими (ночными) линзами.

Все офтальмологи клиники - это высококвалифицированные специалисты со средним стажем работы свыше 15 лет. За время своей карьеры врачи «Академии Зрения» выполнили свыше 5 тысяч операций различной сложности.

Все пациенты клиники проходит тщательную диагностику, а лечение назначается индивидуально в каждом конкретном случае.

Все офтальмологи клиники - это высококвалифицированные специалисты со средним стажем работы свыше 15 лет.

Главная задача специалистов клиники - качественное, максимально эффективное лечение каждого своего пациента, который после операции или необходимых процедур смогли бы вести более активную и полноценную жизнь без ограничений и неудобств.

Кроме того, «Академия Зрения» оснащена оборудованием ведущих мировых производителей последнего поколения — оно позволяет опытным специалистам определить точный диагноз, а далее на высоком уровне провести операцию или курс лечения. При этом пациентам не нужно днями и неделями лежать в стационаре и восстанавливаться: высокотехнологичные операции выполняются амбулаторно, без госпитализации по технологии «Хирургия одного дня».

Пациента могут прооперировать уже в день обращения в клинику, а уже через час после операции его отправляют домой! Тем не менее, врачи постоянно мониторят состояние своих пациентов и тщательно контролируют процесс реабилитации.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ «Академия Зрения»

- Высококвалифицированные специалисты

- Оборудование последнего поколения

- Индивидуальный подход к каждому пациенту

- Комплексный подход к лечению офтальмологических заболеваний

- Гибкая система скидок

Контакты

Адрес: Симферополь, ул. Шмидта, 31а

Сайт: https://acdeye.com

Телефоны:+7 978 100 14 13, 8 800 505 79 31, 8 (3652) 54 41 37.

Режим работы: пн-пт 8:00 - 18:00, суббота - по предварительной записи, воскресенье - выходной

E-mail: info@acdeye.com, acdeye@gmail.com

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.