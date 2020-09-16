Крымчане могут получить ипотеку по госпрограмме «Сельская ипотека» под 3%

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В Крыму появилась возможность воспользоваться льготной ипотекой по государственной программе «Сельская ипотека». Согласно условиям госпрограммы, можно получить кредит на покупку жилья в селе под 3% на срок до 25 лет.

Подать заявку на получение кредита можно в интернет-банке РНКБ, мобильном приложении или в офисе финучреждения. Банк РНКБ стал участником госпрограммы «Сельская ипотека».

В рамках госпрограммы можно получить кредит на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком. Доступна покупка недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Можно получить займ на рефинансирование ранее выданного кредита на приобретение жилья в сельской местности. Согласно условиям программы, первоначальный взнос не должен быть меньше 10% от стоимости объекта. Минимальная сумма кредита - 600 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита - 5 миллионов рублей на покупку жилья в Ленинградской области и 3 миллиона рублей на приобретение недвижимости в Крыму и Краснодарском крае.

В РНКБ можно получить дополнительную скидку до 0,6% при выполнении условий Программы лояльности от банка.

Кроме того, клиенты РНКБ могут стать участниками программы «Господдержка2020» (ставка 5,5%) и «Семейная ипотека» (ставка 5%). Однако эти льготные условия действуют, если приобретать жилье у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка.

По данным банка, заявки на ипотеку по госпрограммам составляют 32% от общего количества.

- Участие РНКБ в госпрограмме «Сельская ипотека» долгожданное событие для клиентов, которые хотят улучшить свои жилищные условия и приобрести жилье в сельской местности. На этот банковский продукт есть повышенный спрос и в первый день запуска программы мы получили более 100 заявок. Ожидается, что в среднесрочном периоде ипотечный портфель РНКБ превысит 30 млрд рублей, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.