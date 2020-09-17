Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 сентября: 78 зараженных за сутки

Общее количество умерших с начала пандемии в Крыму - 44 человека Фото: Архив "КП"

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2295 человек, из них под динамическим наблюдением на дому 475 человек, сообщили в министерстве здравоохранения РК.

По данным Минздрава, в стационарах находится 1714 человек, в обсерваторах – 106. Лечиться от коронавируса в Крыму продолжают 1191 человек, выписали с выздоровлением 2213, один – за последние сутки.

КОРОРОНАВИРУС В АЛУШТЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ФЕОДОСИИ, ЕВПАТОРИИ

Фото: данные министерства здравоохранения Крыма

За 16 сентября коронавирус подтвердили у 78 человек в Крыму. Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что 33 случая заражения обнаружили при обращении за медпомощью, 35 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 - при скрининге здорового населения.

Один человек с коронавирусом скончался за сутки. Общее количество умерших с начала пандемии - 44 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 18 человек. Один приезжий из другого региона РФ скончался. На 16 сентября в городе-герое зарегистрировали 18 человек с коронавирусом, 17 из них - местные жители.

В минувшие сутки 14 человек были выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 693 человека.

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