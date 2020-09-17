В Керчи голый мужчина разбил несколько машин и разгромил АЗС

Фото: vk.com/"Новости Керчь Крым Россия".

На одной из автозаправочных станций Керчи произошел странный случай: абсолютно голый мужчина забежал на АЗС и стал разносить все вокруг себя, выкрикивая неразборчивые слова.

Мужчина явно был в неадекватном состоянии, он повредил витрину заправки и припаркованный рядом автомобиль. Сотрудники АЗС были вынуждены вызвать Росгвардию.

Фото: vk.com/"Новости Керчь Крым Россия".

Стражи порядка быстро уложили мужчину на пол и арестовали. Однако голого клиента это не остановило и он продолжил невнятно распевать песни.

Полиция выяснили, что дебошир был в состоянии наркотического опьянения, а до событий на АЗС он устроил шоу-погром в номере отеля, затем спустился на парковку и выбил лобовое стекло в чужой машине, после чего отправился гулять по городу голышом.

Фото: vk.com/"Новости Керчь Крым Россия".

В пресс-службе крымского МВД «Комсомолке» подтвердили всю информацию о голом дебошире и отметили, что полиция уже ведет расследование его преступлений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50