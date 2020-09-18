Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 сентября: 79 зараженных за сутки

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В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2299 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 463 человека.

В стационарах находится 1730 человек, изолировали в обсерваторы 106 человек. Всего в Крыму с начала пандемии обнаружили 3 573 человека с коронавирусом. Лечиться в медучреждениях РК продолжают 1202 человека, выписали с выздоровлением – 2276 человек.

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУТШЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

Министерство здравоохранения Крыма

За 17 сентября в Республике Крым зарегистрировали 79 случаев коронавируса, 59 из них обратились за медпомощью сами, 16 человек обнаружили среди контактных с зараженными, 4 – при скрининге здорового населения.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 17 сентября коронавирус в Севастополе подтвердили у 20 человек, сообщили в пресс-службе правительства города.

Заболевшие – люди в возрасте 32-87 лет, из них 16 – местные жители, еще четыре – привозные случаи. 12 человек выписано после выздоровления.