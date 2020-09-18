Мобильный выбор для крымчан: Новый номер или MNP?

Воспользоваться услугой MNP и стать абонентами Win mobile могут владельцы номеров мобильных операторов Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края.

Этот год запомнится многим не только новой жизнью в режиме самоизоляции. Именно в этом году в Крыму начались серьезные подвижки в сфере услуг мобильной связи. Местные операторы укрепляют свои позиции относительно «материковых» компаний, практически каждый месяц увеличивается число базовых станций, расширяется сеть 3G и 4G.

А еще в Крыму у абонентов мобильной связи, наконец-то появилась возможность сохранять свой телефонный номер после смены поставщика услуг связи. Говоря об этой услуге, обычно используют аббревиатуру MNP. Крымчане оценили услугу MNP, позволяющую им прилично сэкономить на услугах связи и получить сервисное обслуживание на полуострове.

Win mobile предоставляет услугу MNP для первого перехода совершенно бесплатно, с мая этого года она доступна еще и жителям Краснодарского края – на тех же условиях. По словам представителей компании, уже в первые несколько дней после запуска услуги MNP поступило более 1000 заявок на переход, а на сегодняшний день число перешедших к оператору достигло пости 25 тысяч абонентов.

Воспользоваться услугой MNP и стать абонентами Win mobile могут владельцы номеров мобильных операторов Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края. Сменить поставщика услуг связи и стать абонентом местного оператора совсем несложно - главное найти время и внимательно изучить все условия перехода по ссылке.

И, конечно, очень важно не прогадать и выбрать самый удобный и выгодный тариф. Например, при переходе на тарифные планы «Хит» и «ПроСто» Win mobile предоставляется скидка 50% на абонентскую плату на 7 месяцев с момента перехода по MNP.

Сегодня перейти в Win mobile с сохранением номера можно в более чем 730 точках на территории Крыма. Подать заявку о переходе можно в салонах связи Win mobile, в офисах «Мои документы», в отделениях банка РНКБ на территории Республики Крым и Севастополя и даже в передвижных пунктах кассового обслуживания РНКБ.

Можно это сделать и дистанционно, заказав бесплатную доставку sim-карты с сохранением номера на сайте оператора по ссылке. А скоро эта услуга станет еще доступнее для крымчан: оператор планирует открыть новые салоны Win mobile в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Судаке, Алуште, Бахчисарае и в других городах и поселках полуострова.

* На правах рекламы