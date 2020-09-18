В Симферополе пройдет ежегодная благотворительная акция «Белый цветок»

Организаторы подчеркивают, что акция направлена на продвижение принципов и основ благотворительности. Фото: Официальный сайт "Белого цветка"

В субботу, 19 сентября, в Екатерининском саду крымской столицы пройдет акция «День благотворительности и милосердия «Белый цветок». Несмотря на множество трудностей, ежегодное мероприятие состоится.

Акция начнется в 15.00. В это время будут освящены ярмарочные ряды, до 19.00 в саду будут проходить мастер-классы, а гости смогут что-то купить на самой ярмарке.

Вечером на сцене сада запланирована концертная программа - театрализованная постановка «Царская семья» и турнир шахматных мастеров.

Уже в 17.00 организаторы подведут итоги конкурса на лучший костюм начала двадцатого века, а к 19.00 - общие итоги самой акции.

Все средства, которые будут собраны на «Белом цветке» будут направлены на покупку билетов на самолеты детям и их сопровождающим, которые нуждаются в транспортировке к месту оказания медпомощи, а также на создание Крымского детского хосписа.

Организаторы подчеркивают, что благотворительная акция в первую очередь направлена на продвижение принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, воспитания подрастающего поколения в духе добра, взаимопомощи и милосердия.

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