«Мэри Поппинс - 2020»: «Комсомолка» запускает второй этап фотоконкурса лучших воспитателей Крыма

В фотоконкурсе захотели поучаствовать больше 60 воспитателей и нянечек со всего Крыма!

Закончился первый этап фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2020», организованного КП-Крым совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

В фотоконкурсе захотели поучаствовать больше 60 воспитателей и нянечек со всего Крыма! Мы благодарим всех за столь активный отклик на наш традиционный фотоконкурс в честь Дня воспитателя и дошкольного работника.

Второй этап — голосование

Ну а на втором этапе лучших воспитателей уже выберут наши читатели!

До 5 октября здесь, на сайте КП-Крым, каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся фотографию. Победит в каждой номинации то фото, которое наберет максимальное количество голосов.

Итоги голосования мы опубликуем 7 октября. Ну и конечно, победители получат грамоты от КП-Крым и подарки от наших спонсоров.

Номинации:

- Лучший воспитатель

- Лучший младший воспитатель» (участники этой номинации обозначены в общем голосовании)

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ