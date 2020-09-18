«Мэри Поппинс - 2020»: «Комсомолка» запускает второй этап фотоконкурса лучших воспитателей Крыма

В фотоконкурсе захотели поучаствовать больше 60 воспитателей и нянечек со всего Крыма!
Закончился первый этап фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2020», организованного КП-Крым совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.
В фотоконкурсе захотели поучаствовать больше 60 воспитателей и нянечек со всего Крыма! Мы благодарим всех за столь активный отклик на наш традиционный фотоконкурс в честь Дня воспитателя и дошкольного работника.
Второй этап — голосование
Ну а на втором этапе лучших воспитателей уже выберут наши читатели!
До 5 октября здесь, на сайте КП-Крым, каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся фотографию. Победит в каждой номинации то фото, которое наберет максимальное количество голосов.
Итоги голосования мы опубликуем 7 октября. Ну и конечно, победители получат грамоты от КП-Крым и подарки от наших спонсоров.
Номинации:
- Лучший воспитатель
- Лучший младший воспитатель» (участники этой номинации обозначены в общем голосовании)
ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ