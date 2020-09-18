Крымский студент нашел затонувший парусник в Керченском проливе

В экспедиции участвовало трое студентов. Фото: Пресс-службы СевГУ

Морское дно хранит множество секретов и никогда не знаешь, когда они тебе откроются. Так, отправляясь на морскую экспедицию, магистрант Севастопольского государственного университета вряд ли ожидал найти на дне Керченского пролива затонувший деревянный парусный корабль ХIХ века.

Еще при первом погружении магистрант смог распознать мачту и остатки борта парусника. Фото: Пресс-службы СевГУ

Как оказалось, это первая находка студента, ведь раньше он не участвовал в подобных экспедициях.

С самого начала сентября у побережья Таманского полуострова проходила подводная археологическая экспедиция, на которой крымскому студенту Сергею Родионову и удалось обнаружить эту удивительную находку.

Родионов нашел остатки корабля в 200 метрах от линии берега, когда проводил сплошное водолазное обследование участка акватории к юго-западу от мыса Кротки.

Еще при первом погружении магистрант смог распознать мачту и остатки борта, а само судно снаружи имело латунную обшивку, поэтому экспедиторы и предположили, что корабль военный.

Основной задачей исследований является поиск объектов археологического наследия в акватории мыса Кротки. Фото: Пресс-службы СевГУ

Как рассказал руководитель экспедиции Виктор Вахонеев, когда экспедиция будет окончена, вся информация об объекте будет передана в Управление государственной охраны культурного наследия Администрации Краснодарского края для постановки корабля на государственный учет.

В ближайшие дни команда ученых планирует сделать фотографии и снять видео, а потом сделать цифровую модель судна.

Основной задачей подобных исследований является поиск объектов археологического наследия в акватории мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края в месте предполагаемой локализации древнегреческого города Корокондама.

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